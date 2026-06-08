Nhà đầu tư "đu đỉnh" vàng hiện đã lỗ 52,5 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với giá đóng cửa cuối tuần trước là 146,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá chiều mua vào đã giảm 7,4 triệu đồng/lượng còn giá chiều bán đã giảm 6,4 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng từng lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tháng 1. Như vậy, giá vàng đã giảm 47,5 triệu đồng/lượng. Cộng với chênh lệch mua vào - bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng hiện tại, nhà đầu tư nếu lỡ mua vàng ở vùng giá đỉnh hiện đã lỗ 52,5 triệu đồng mỗi lượng vàng.

Vàng không miễn nhiễm với rủi ro

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết việc giá vàng giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn cho thấy thực tế quan trọng: vàng là tài sản trú ẩn hiệu quả nhưng không phải là tài sản miễn nhiễm với rủi ro biến động giá.

Theo chuyên gia, trong giai đoạn bất ổn toàn cầu gia tăng, dòng tiền thường tìm đến vàng như một nơi bảo toàn giá trị. “Tuy nhiên, khi tâm lý hưng phấn đẩy giá lên quá nhanh và vượt xa tốc độ cải thiện của các yếu tố nền tảng, thị trường sẽ xuất hiện những đợt điều chỉnh mạnh để tái cân bằng cung - cầu”, ông cho biết.

Diễn biến hiện nay, theo ông Nguyễn Quang Huy, cũng cho thấy rủi ro lớn nhất của nhà đầu tư không nằm ở bản thân vàng, mà nằm ở việc mua đuổi theo tâm lý đám đông khi thị trường đang ở vùng giá quá cao.

Theo chuyên gia, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh và tích lũy.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Tuy nhiên, vị này cho rằng các yếu tố hỗ trợ vàng vẫn còn hiện hữu: Xung đột Nga - Ukraine chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc trong ngắn hạn. Tại Trung Đông, dù các bên tiếp tục đối thoại, nguy cơ căng thẳng leo thang vẫn luôn tồn tại. Những yếu tố này giúp vàng duy trì vai trò là tài sản phòng thủ trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Tuy nhiên, so với năm trước, ông Nguyễn Quang Huy nhận định môi trường hỗ trợ vàng đã không còn mạnh như giai đoạn đỉnh điểm. Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, áp lực lên thị trường năng lượng cũng phần nào được giảm bớt khi nguồn cung dầu toàn cầu có triển vọng ổn định hơn nhờ những điều chỉnh từ các nước sản xuất lớn, trong đó điểm nhấn là từ UAE sau khi rút khỏi OPEC.

Điều đó khiến nhu cầu trú ẩn giảm xuống, đồng thời làm giảm khả năng xuất hiện những đợt tăng giá bứt phá của vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, diễn biến địa chính trị, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng Trung ương và triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng. Xét trên tổng thể, cán cân hiện nay cho thấy các yếu tố hỗ trợ và kìm hãm vàng đang tương đối cân bằng.

Vàng vẫn hấp dẫn, nhưng không còn là kênh đầu tư để lướt sóng

Chuyên gia nhận định vàng vẫn là một tài sản quan trọng trong chiến lược bảo toàn tài sản dài hạn. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của vàng hiện nay nên được nhìn nhận dưới góc độ phòng ngừa rủi ro hơn là kỳ vọng lợi nhuận đột biến.

Sau khi giảm mạnh từ đỉnh, mặt bằng giá hiện tại đã trở nên hợp lý hơn đáng kể. “Tuy nhiên, rất khó khẳng định thị trường đã tạo đáy”, ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Fed chưa phát tín hiệu giảm lãi suất rõ ràng, vàng nhiều khả năng sẽ còn trải qua giai đoạn dao động và tích lũy. Vì vậy, nếu có nhu cầu đầu tư, nhà đầu tư nên giải ngân từng phần thay vì dồn toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Thành Đông).

Trong giai đoạn hiện nay, chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Vàng nên được xem là một cấu phần trong chiến lược quản trị rủi ro tài sản, thay vì là kênh đầu tư duy nhất. Nhà đầu tư cần tránh tâm lý "tất tay" vào vàng khi thị trường biến động mạnh.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và khởi nghiệp, nhiều cơ hội đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực tạo ra giá trị thực đang mở ra.

Về dài hạn, tài sản tạo ra dòng tiền, năng suất và giá trị gia tăng cho nền kinh tế thường là nền tảng bền vững nhất của sự thịnh vượng. “Vàng vẫn có vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tài sản, nhưng chiến lược đầu tư hiệu quả cần dựa trên sự cân bằng giữa phòng thủ và tăng trưởng, giữa bảo toàn vốn và nắm bắt các cơ hội phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới”, vị chuyên gia thông tin.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, cho rằng việc mua và nắm giữ vàng trong thời gian dài sẽ giúp tăng khả năng chống chịu và ổn định danh mục đầu tư. Dù một số nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận ngắn hạn, WGC không khuyến nghị xem vàng như một kênh "lướt sóng".

"Địa chính trị được dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu vàng trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Điều này hỗ trợ xu hướng mua ròng liên tục của các ngân hàng Trung ương, dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng toàn cầu cũng như nhu cầu tích trữ vàng miếng và vàng xu. Giá vàng cao có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu vàng trang sức, mặc dù sức mua của phân khúc này được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định", vị này nói.