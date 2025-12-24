Nguyễn Kim làm ăn ra sao dưới “tay” người Thái?

Ngày 23/12, Central Retail (CRC) công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ vốn tại đơn vị sở hữu Nguyễn Kim cho Pico Holdings với giá 36 triệu USD (tương đương 936 tỷ đồng).

Với mức giá này, người Thái đang phải “cắt lỗ” sau 10 năm rót hơn 200 triệu USD thâu tóm Nguyễn Kim. So với giá mua ngày xưa, mức giá thoái vốn chỉ bằng 1/6 khoản đầu tư ban đầu.

Không chỉ bán lỗ, Nguyễn Kim 10 năm qua dưới tay người Thái cũng kinh doanh kém hiệu quả.

Central Retail bắt đầu đầu tư vào Nguyễn Kim từ năm 2015, khi mua 49% cổ phần tại Công ty NKT - đơn vị sở hữu chuỗi điện máy này. Thời điểm đó, Nguyễn Kim vẫn là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường bán lẻ điện máy chính hãng.

Đến năm 2019, Central Retail tiếp tục mua nốt 51% cổ phần còn lại, nâng tỉ lệ sở hữu lên 100%. Giá trị thương vụ khi đó được công bố vào khoảng 2.600 tỷ đồng.

Trước khi bán lại cho Việt Nam, Nguyễn Kim đánh mất dần vị thế dưới “tay” người Thái (Ảnh: DT).

Sau khi về tay Central Retail, hệ thống Nguyễn Kim được đầu tư nâng cấp và mở rộng mạnh mẽ, có thời điểm lên đến hơn 70 trung tâm mua sắm trên toàn quốc. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Nguyễn Kim “lép vế” dần dưới sự trỗi dậy của Điện Máy Xanh, Điện máy Chợ Lớn… Chuỗi đã dần thu hẹp quy mô và đến nay chỉ còn khoảng 59 cửa hàng, con số khá khiêm tốn nếu so với hơn 2.000 điểm bán của Điện Máy Xanh.

Theo báo cáo tài chính của Central Retail Corporation (CRC), trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu mảng điện máy tại Việt Nam chỉ đạt 3,8 tỷ baht (khoảng 3.320 tỷ đồng), giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Kim cũng từng thử nghiệm hợp tác với FPT Shop để phát triển kênh thương mại điện tử vào năm 2019 nhưng kế hoạch này chỉ kéo dài vài tháng rồi dừng lại.