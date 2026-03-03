Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam qua đời ở tuổi 56

Thông tin từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết ông Nguyễn Ngọc Dũng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội đã qua đời vào 13h chiều 3/3, hưởng dương 56 tuổi. Ông Dũng sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nhiệm kỳ IV (2021-2025) và được miễn nhiệm chức danh này từ ngày 16/1.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Dũng đã có thời gian giữ chức Phó chủ tịch kiêm Trưởng đại diện hiệp hội tại TPHCM.

Ông cũng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như giảng viên, cố vấn về thương mại điện tử, chuyên gia tư vấn, đào tạo pháp lý trong thương mại điện tử và thông tin truyền thông cho các trường đại học và các trung tâm đào tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nhiệm kỳ IV lần 6 ngày 16/1 vừa qua (Ảnh: VECOM).

Trong thời gian ông Dũng giữ chức vụ Chủ tịch, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã tích cực theo dõi và tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật liên quan tới thương mại điện tử trên nền tảng di động, kinh doanh trên các mạng xã hội, thương mại điện tử.

Hiệp hội cũng có nhiều hoạt động gắn với AI, blockchain, quảng cáo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh lành mạnh, thuế, giải quyết tranh chấp...

Đồng thời chủ trì và phối hợp triển khai một số chương trình trọng điểm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp như Chỉ số Thương mại điện tử (EBI); Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam và có nhiều đề xuất về chính sách liên quan đến thị trường.