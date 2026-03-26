Nguồn cung xăng dầu tại Đà Nẵng ổn định, đảm bảo nhu cầu

UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc với doanh nghiệp về tình hình sản xuất, kinh doanh trước biến động giá xăng dầu, ngày 25/3.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, qua theo dõi và nắm bắt tình hình, hệ thống cung ứng, kinh doanh xăng dầu, khí đốt trên địa bàn hiện vẫn cơ bản được duy trì ổn định.

Hiện nay, thành phố có 10 kho xăng dầu, trong đó có 8 kho có sức chứa trên 5.000m3 thuộc Bộ Công Thương quản lý và 2 kho có sức chứa dưới 5.000m3 thuộc thành phố quản lý, với tổng sức chứa khoảng 198.850m3.

Hệ thống bán lẻ trên địa bàn gồm 289 cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và 26 tàu dầu đang hoạt động.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối, lượng hàng dự trữ trong kho hiện có thể đáp ứng trong 7-15 ngày. Các doanh nghiệp cũng khẳng định vẫn bảo đảm được nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 3 và có kế hoạch nhập hàng cho tháng 4.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, qua khảo sát, việc giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics, bán lẻ.

Tuy nhiên, các đơn vị đang tính toán và triển khai các giải pháp phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích với bên vận chuyển, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của khách hàng và giá hàng hóa, dịch vụ.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra hoạt động của các cửa hàng xăng dầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết từ đầu tháng 3 đến nay, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác điều hành, trong đó có các nghị quyết và chỉ thị về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, bình ổn giá cả trên thị trường.

Chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố cho biết Đà Nẵng sẽ tiếp tục tính toán nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu, gắn với quy hoạch phát triển hạ tầng năng lượng và khả năng đáp ứng cho không gian phát triển mới của thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Cường, có những việc cần làm ngay, trong đó nổi bật là siết chặt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bán cầm chừng, ghim hàng phải xử lý nghiêm.

Các lực lượng chức năng phải kiểm tra, giám sát chặt, không để xảy ra tình trạng xuất khẩu xăng dầu trái phép nhằm trục lợi.