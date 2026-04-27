Người Việt chi hơn 1.650 tỷ đồng mua hàng online mỗi ngày

Trong báo cáo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý I và dự báo quý II vừa được Metric - nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu - công bố, 3 tháng đầu năm, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Cụ thể trong quý I, doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt trên 148.600 tỷ đồng với 1,14 tỷ sản phẩm, tăng 46,6% về doanh số và tăng 19% về sản lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Về ngành hàng, ba lĩnh vực có doanh số lớn nhất gồm làm đẹp (24.427 tỷ đồng), thời trang nữ (20.953 tỷ đồng) và nhà cửa - đời sống (18.246 tỷ đồng).

Về phân khúc giá, nhóm sản phẩm có giá 100.000-200.000 đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24,8% thị phần doanh số, tiếp theo là phân khúc dưới 100.000 đồng (21,2%) và 200.000-350.000 đồng (17,5%).

Trong quý I, số lượng nhà bán hàng tiếp tục gia tăng, đạt khoảng 490.900 gian hàng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý, các thương hiệu tiêu dùng trong ngành bách hóa - thực phẩm như Vinamilk, Trung Nguyên... đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 100%. Ở nhóm nhà bán, TH true mart Official Store và Ensure tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, đáng chú ý là thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" giảm gần 3%.

Trước đó, trong năm 2025, "Ăn Cùng Bà Tuyết" là thương hiệu dẫn đầu ngành đồ ăn vặt trên các sàn thương mại điện tử, đạt doanh số khoảng 228,6 tỷ đồng, tăng 304% so với năm trước, với hơn 1,9 triệu sản phẩm bán ra.

Metric dự báo trong quý II, tổng doanh số thị trường của Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki sẽ đạt 142.200 tỷ đồng, giảm 5,6% so với quý I, dù số lượng sản phẩm được bán ra sẽ tăng 1,27% lên mức 1,153 tỷ sản phẩm.