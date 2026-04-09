Người Việt chi 726.500 tỷ đồng vào các hàng quán trong năm 2025?

Thị trường F&B Việt Nam năm 2025 bước vào một trạng thái phát triển chậm hơn và ổn định hơn. Theo đó, toàn ngành hiện có khoảng 329.500 cửa hàng, tăng 2% so với năm 2024, gần như đi ngang với tốc độ tăng của năm trước, ghi nhận tại Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2025 mới được công bố.

Xét về quy mô doanh thu, ngành F&B Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2024. So với giai đoạn tăng trưởng thần tốc của nhiều năm trước, đây là mức tăng khiêm tốn hơn, song vẫn phản ánh một thực tế quan trọng là nhu cầu chi tiêu cho ăn uống của thực khách Việt chưa suy yếu.

Doanh thu ngành F&B, dẫn số liệu từ Tổng Cục thống kê (Ảnh: iPOS.vn).

Về phía doanh nghiệp, báo cáo ghi nhận có 65,58% đơn vị đạt doanh thu ổn định hoặc tăng trưởng so với năm 2024. Tuy nhiên, biên lợi nhuận chứng kiến một cuộc thử lửa mới về năng lực quản trị, khi có tới 69,38% doanh nghiệp chịu áp lực từ giá nguyên vật liệu tăng vọt.

Ngoài ra, các yêu cầu về hóa đơn điện tử, chuẩn hóa kê khai thuế và hoàn thiện nghĩa vụ lao động (được 57,11% đơn vị quan tâm) đang được nhìn nhận như một khoản chi phí “trưởng thành” tất yếu, giúp thị trường sàng lọc các mô hình thiếu bền vững để hướng tới một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp và công bằng hơn.

Đối với người tiêu dùng, nghiên cứu cho thấy xu hướng chi tiêu có chọn lọc và có phần thực dụng của người Việt. Thay vì thắt lưng buộc bụng, người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay hơn cho các trải nghiệm đáng tiền. Với ngành đồ uống, thị trường phân cực mạnh mẽ khi nhóm chi tiêu từ 35.000 đồng trở lên đã chiếm đa số với 57,58% thị phần, khẳng định nhu cầu mua trải nghiệm và không gian vẫn chiếm ưu thế.

Ở diễn biến khác, năm 2025 chứng kiến hàng loạt bê bối vệ sinh an toàn thực phẩm gây chấn động, làm lung lay nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng. Trong đó, vụ việc tại Đồ hộp Hạ Long Canfoco gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất với 54,45% thực khách cho biết tác động trực tiếp đến quyết định sử dụng sản phẩm, theo sau là dịch liên cầu lợn (41,77%) và các vụ ngộ độc bánh mì.

Sau những khủng hoảng này, thực khách Việt đã hình thành một cơ chế phòng vệ mới. Theo đó, họ không còn tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ, mà chỉ tin vào những gì có thể nhìn thấy tận mắt tại điểm bán. Để xây dựng lại niềm tin, các yếu tố như không gian sạch sẽ, khang trang, niêm yết công khai chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,... đã trở thành những thước đo quyết định.

Sự cố an toàn thực phẩm liên quan thương hiệu Đồ hộp Hạ Long gây chú ý mạnh trong năm qua (Ảnh: DT).

Bước sang năm 2026, thị trường F&B Việt Nam dự báo sẽ đạt mốc 333.600 cửa hàng với tổng doanh thu kỳ vọng chạm ngưỡng 760 nghìn tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ổn định khoảng 4,6%. Đây được xem là giai đoạn ngành chuyển mình từ tăng trưởng nóng sang phát triển thực chất, khi làn sóng mở quán ồ ạt theo phong trào nhường chỗ cho những mô hình vận hành bài bản, kiểm soát tốt chi phí và có tư duy kinh doanh rõ ràng.

Đặc biệt, việc tuân thủ pháp lý sẽ không còn là rào cản, mà trở thành “tấm vé vàng” giúp các doanh nghiệp bứt phá và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong một môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch.