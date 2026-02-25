Người trẻ mua vàng dịp vía Thần Tài 2026: Vừa làm trang sức, vừa tích sản

Nếu trước đây vàng chủ yếu được xem là tài sản cất giữ, thì nay khách hàng ưa chuộng các dòng trang sức mang ý nghĩa may mắn, vừa làm quà tặng thiết thực đầu năm đồng thời vẫn đảm bảo giá trị tích sản lâu dài.

Khách hàng đã bắt đầu mua từ ngày mùng 9 (Ảnh: Tấn Kiệt).

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Minh Anh (26 tuổi, nhân viên văn phòng) ghé cửa hàng PNJ lựa chọn trang sức vàng 24K dịp thần tài. “Từ xưa đến giờ, ba mẹ tôi vẫn luôn mua vàng đầu năm mới. Gia đình tôi hy vọng với tài lộc đầu năm thì sẽ có một năm tài chính vững vàng hơn và công việc thăng tiến”.

Trong bối cảnh giá vàng biến động liên tục, người tiêu dùng mang nhiều trăn trở cho dịp Thần Tài. Trước những thách thức đó, giới trẻ có xu hướng chọn mua những chiếc charm (phụ kiện) vàng đa năng 24K với trọng lượng vàng vừa phải, 0,1-0,3 chỉ.

Khách hàng mua vàng dịp vía Thần Tài 2026 (Ảnh: PNJ).

“Tôi thấy năm nay đa dạng sản phẩm trang sức, có nhiều món vừa túi tiền của tôi. Tôi nhận thấy mua để tặng người thương và làm tài sản để dành luôn, đó cũng là cách tiết kiệm”, Hoàng Nam (29 tuổi, kinh doanh tự do) chia sẻ.

Khách hàng mua vàng vừa làm trang sức vừa tích sản (Ảnh: PNJ).

Bên cạnh đó, trang sức ngày thần tài dần trở thành món phụ kiện không thể thiếu của khách hàng để định hình phong cách (Lifestyle) cá nhân. Bước vào năm Bính Ngọ, những sản phẩm có biểu tượng ngựa vàng được gen Z ưa thích bởi thiết kế hiện đại kết hợp với biểu tượng xinh xắn đáng yêu. Đây là món đồ thời trang du xuân đang được nhiều người quan tâm.

Với đa dạng danh mục trang sức như vàng 24K Turning Gold, Blindbox 24K Mã Tiến Đắc Lộc, MiniGold, Charm vàng đa năng 24K, Vàng kỷ niệm 999.9,... nhiều khách hàng đang dần đổ về PNJ để “rước lộc” đầu năm.

Thần Tài 2026 không chỉ là dịp mua sắm trang sức cao điểm đầu năm, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng gắn liền với phong cách sống hiện đại.