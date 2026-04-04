Người mua vàng vẫn lỗ 13 triệu đồng/lượng sau một tháng nắm giữ

Vàng miếng SJC đang được mua vào với giá 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với sáng 3/4.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng, lên 170,8-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch hai chiều ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Dù hồi phục song so với cách đây một tháng, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 10 triệu đồng mỗi lượng, nhưng mức lỗ tính theo chênh lệch hai chiều lên đến 13 triệu đồng/lượng. Còn so với mức giá đỉnh hồi cuối tháng 1, mức lỗ gần 20 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch ở mức 4.676 USD/ounce, tương đương 148,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí). Hiện, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 25,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng kết thúc tuần với mức tăng 3%, vượt qua mốc 4.600 USD/ounce; tuy nhiên, kim loại quý này đã gặp trở ngại khi giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 4.800 USD/ounce.

Theo một số nhà phân tích thị trường, tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng trước dự kiến sẽ gây áp lực lên giá vàng khi thị trường châu Á mở cửa vào đầu tuần tới.

Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 3/4 công bố báo cáo cho thấy, số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ đã tăng 178.000 trong tháng 3. Con số này vượt xa dự báo của giới chuyên gia, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng việc làm chỉ khoảng 65.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, thấp hơn so với mức 4,4% của tháng Hai.

Ngoài ra, diễn biến về giá cho thấy, kim loại quý này vẫn đang bị giằng co do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Trong phần lớn tuần qua, vàng và bạc đã chứng kiến đà tăng mạnh trở lại khi các nhà đầu tư vẫn hy vọng rằng cuộc chiến sẽ sớm được giải quyết.

Đồng USD được dự báo còn tăng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, tiếp tục duy trì vai trò là động lực hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó nâng đỡ USD trong các phiên giao dịch trước. Những kỳ vọng về việc chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn cũng đang góp phần duy trì sức mạnh của đồng USD.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,16%, hiện ở mức 100,19.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.107 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.902-26.312 đồng.