Người mua vàng lỗ 11,4 triệu đồng/lượng sau một ngày: Chuyên gia lý giải

Thị trường vàng trong nước vừa chứng kiến phiên giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 5 triệu đồng/lượng.

So với giá niêm yết trước đó là 146,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá chiều mua vào đã giảm 7,4 triệu đồng/lượng còn giá chiều bán đã giảm 6,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu phiên hôm trước nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá 150,2 triệu đồng/lượng thì hiện các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 138,8 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư đã lỗ ngay 11,4 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày.

Chuyên gia lý giải cú giảm mạnh của giá vàng trong nước

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định việc giá vàng miếng trong nước giảm tới 7 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Đáng nói hơn, nếu so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào đầu tháng 3, giá vàng hiện đã giảm hơn 47 triệu đồng/lượng. “Biến động mạnh này không chỉ đặt ra câu hỏi về xu hướng của thị trường vàng, mà còn gợi mở nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về chiến lược đầu tư và quản trị tài sản trong bối cảnh kinh tế đang có nhiều chuyển động mới”, ông Huy nói.

Theo chuyên gia, trước hết, cần nhìn nhận rằng đợt giảm sâu lần này là kết quả của nhiều yếu tố cùng tác động.

Cụ thể, sau giai đoạn tăng nóng kéo dài và liên tục thiết lập các mức giá kỷ lục, thị trường vàng đang bước vào quá trình điều chỉnh để tìm kiếm mặt bằng cân bằng hơn. Bên cạnh yếu tố tâm lý chốt lời của nhà đầu tư, thị trường cũng đang phản ánh xu hướng giảm bớt trạng thái hưng phấn từng xuất hiện khi giá vàng liên tục đi lên trong thời gian trước đó.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Ông Huy chỉ ra một điều đáng chú ý là mức giảm của giá vàng trong nước lớn hơn đáng kể so với biến động của giá vàng thế giới.

“Điều này cho thấy đợt điều chỉnh hiện nay không hoàn toàn xuất phát từ xu hướng quốc tế mà còn phản ánh những yếu tố đặc thù của thị trường trong nước”, ông nói. Sau giai đoạn giá vàng nội địa tăng nhanh hơn tốc độ tăng của giá thế giới, việc điều chỉnh mạnh là một phần của quá trình tái cân bằng nhằm đưa thị trường vận động gần hơn với các yếu tố nền tảng.

Còn từ góc độ thị trường, việc giá vàng giảm hơn 47 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử là tốc độ điều chỉnh tương đối lớn. “Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh trước đó giá đã tăng với tốc độ rất nhanh và vượt xa nhiều dự báo, đây không phải là diễn biến quá bất thường”, vị này nhận định.

Ông cho rằng trong lịch sử các thị trường tài sản, những giai đoạn tăng nóng thường đi kèm với các nhịp điều chỉnh mạnh. Điều quan trọng là sự điều chỉnh này đang giúp thị trường vận động theo hướng lành mạnh hơn, thay vì duy trì trạng thái tăng trưởng dựa chủ yếu vào kỳ vọng.

Sau cú giảm mạnh, chuyên gia nói về giai đoạn mới của thị trường

Giá vàng hiện đã thấp hơn thời điểm đầu năm. Theo ông Huy, điều đó cho thấy năm 2026 có thể đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn tăng nóng sang giai đoạn phân hóa và thận trọng hơn.

"Điều này không đồng nghĩa vàng mất đi vai trò là tài sản phòng thủ, nhưng cho thấy lợi nhuận từ vàng sẽ ngày càng phụ thuộc vào chiến lược đầu tư và khả năng quản trị rủi ro thay vì chỉ dựa vào xu hướng tăng giá", ông nói.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong bối cảnh hiện nay, việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng kéo giãn chênh lệch mua - bán lên tới khoảng 5 triệu đồng/lượng là yếu tố nhà đầu tư đặc biệt cần quan tâm. Khoảng chênh lệch lớn đồng nghĩa với việc ngay khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư đã phải gánh chịu một phần chi phí đáng kể. Vì vậy, những quyết định mua bán dựa trên tâm lý ngắn hạn hoặc kỳ vọng lướt sóng có thể đối mặt với rủi ro cao hơn so với trước.

Ông cho rằng đối với những người mua vàng ở vùng giá cao và đang chịu áp lực thua lỗ, điều quan trọng nhất lúc này là tránh các quyết định mang tính cảm xúc. Việc tiếp tục nắm giữ hay cơ cấu lại danh mục cần dựa trên mục tiêu đầu tư, nguồn vốn sử dụng và khả năng chịu đựng rủi ro của từng cá nhân.

"Nếu vàng được mua bằng nguồn vốn nhàn rỗi với mục tiêu tích lũy dài hạn, nhà đầu tư có thể cân nhắc giữ sự bình tĩnh và theo dõi thêm diễn biến thị trường. Ngược lại, những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc tập trung tỷ trọng tài sản quá lớn vào vàng nên chủ động rà soát lại danh mục để bảo đảm an toàn tài chính", vị này nhấn mạnh.