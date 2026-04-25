Người kế nhiệm gây chấn động, làm những điều Warren Buffett chưa từng làm

Đặt cược vào một trong những tuyến hàng hải rủi ro nhất thế giới, rót hàng tỷ USD ra khỏi biên giới nước Mỹ, khởi động lại cỗ máy thâu tóm và thanh lọc bộ máy lãnh đạo… Đó hoàn toàn không phải là phong cách quen thuộc của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Nhưng đó chính xác là những gì đang diễn ra tại Berkshire Hathaway lúc này.

Kể từ khi chính thức ngồi vào ghế CEO đầu năm nay, Greg Abel đang chứng minh ông không chỉ là người giữ đền. Dù Warren Buffett vẫn giữ vai trò Chủ tịch, những quyết định điều hành hàng ngày của Abel cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt - chủ động hơn, chấp nhận rủi ro cao hơn và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn truyền thống.

Chỉ sau 3 tháng nhậm chức, Greg Abel đã thực hiện một loạt bước đi mà Warren Buffett chưa từng lựa chọn trong suốt sự nghiệp (Ảnh: Pressfarm).

Phá vỡ “kim chỉ nam” của Buffett, dòng tiền ồ ạt ra nước ngoài

Nhiều thập kỷ qua, triết lý "không bao giờ đặt cược chống lại nước Mỹ" của Warren Buffett đã trở thành kim chỉ nam cho giới đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, dưới thời Greg Abel, dòng vốn khổng lồ của Berkshire đang có xu hướng chảy mạnh ra thị trường quốc tế.

Theo ghi nhận từ The Motley Fool, quyết định này xuất phát từ bài toán định giá. Chỉ số P/E Shiller của S&P 500 hiện đang ở mức cao thứ hai trong 155 năm qua, chỉ đứng sau thời kỳ bong bóng dot-com. Khi cơ hội đầu tư giá trị tại sân nhà thu hẹp, vị tân CEO lập tức hướng tầm nhìn sang Nhật Bản.

Vào giữa tháng 3, Abel đã gia tăng tỷ trọng đầu tư vào hàng loạt tập đoàn thương mại tổng hợp của Nhật Bản như Itochu, Marubeni và Sumitomo. Động thái này bổ sung vào danh mục sẵn có tại Mitsubishi và Mitsui, đẩy tổng giá trị đầu tư của Berkshire vào thị trường Nhật Bản vượt mốc 43 tỷ USD tính đến giữa tháng 4.

Không dừng lại ở đó, Berkshire còn mở vị thế mới trị giá 1,8 tỷ USD để thâu tóm 2,5% cổ phần tại Tokio Marine Holdings, kèm quyền nâng sở hữu lên 9,9%.

Theo WSJ, đây không đơn thuần là khoản đầu tư tài chính. Công ty con National Indemnity của Berkshire sẽ tham gia trực tiếp vào danh mục tái bảo hiểm toàn cầu của Tokio Marine. Quan hệ hợp tác này kéo dài ít nhất 10 năm, với điều khoản độc quyền trong 5 năm đầu. Đáng chú ý, chính Berkshire là bên chủ động gõ cửa đề xuất thương vụ.

Để tối ưu hóa dòng vốn và tạo hàng rào phòng vệ tỷ giá, Abel đã phát hành trái phiếu bằng đồng yên trị giá 272,3 tỷ yên (tương đương 1,7 tỷ USD) với kỳ hạn kéo dài đến năm 2056. Tốc độ và quy mô triển khai chiến lược này dưới thời Abel được đánh giá là nhanh và quyết liệt hơn hẳn người tiền nhiệm.

Lao vào điểm nóng Hormuz, chấp nhận rủi ro chưa từng có

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ lãnh đạo nằm ở khẩu vị rủi ro. Warren Buffett đã xây dựng đế chế bảo hiểm khổng lồ cho Berkshire, nhưng ông luôn nguyên tắc tránh xa việc cung cấp bảo hiểm rủi ro chiến tranh quy mô lớn tại các vùng xung đột. Greg Abel lại nghĩ khác.

Mới đây, Berkshire Hathaway đã quyết định tham gia vào một liên danh bảo hiểm do chính phủ Mỹ (thông qua DFC) hậu thuẫn, chuyên cung cấp bảo hiểm cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiếm 20% lượng dầu thô toàn cầu nhưng đang bị đình trệ nghiêm trọng do các rủi ro địa chính trị từ Iran.

Liên danh này có hạn mức tái bảo hiểm lên tới 40 tỷ USD, cung cấp các dịch vụ rủi ro chiến tranh và trách nhiệm dân sự mà trước đó gần như không tồn tại trên thị trường.

Trong bối cảnh giá dầu Brent đã vọt lên 109 USD/thùng và khoảng 2.000 tàu đang phải chờ đợi, bước đi của Abel được xem là một canh bạc lớn. Berkshire sẽ thu được nguồn phí bảo hiểm khổng lồ từ một thị trường mà các đối thủ đang né tránh, nhưng đồng thời phải chấp nhận rủi ro bồi thường đầu tiên nếu có sự cố xảy ra.

Theo Seeking Alpha, việc Abel sẵn sàng đưa vốn vào khu vực rủi ro cao đánh dấu một ranh giới chiến lược rõ rệt so với thời kỳ thận trọng của Warren Buffett.

Dưới thời Abel, Berkshire có bước đi mạo hiểm khi tham gia liên danh bảo hiểm chuyên cung cấp bảo hiểm cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz (Ảnh AzerNews).

Kích hoạt núi tiền 373 tỷ USD, tái khởi động cỗ máy thâu tóm

Thử thách lớn nhất của Greg Abel khi nhậm chức là làm gì với khối tiền mặt kỷ lục 373 tỷ USD. Trong 19 tháng cuối nhiệm kỳ CEO của Buffett, Berkshire gần như đóng băng các hoạt động mua lại cổ phiếu. Nhưng chỉ trong 100 ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới, cỗ máy giải ngân đã được khởi động.

Abel lập tức chi 226 triệu USD để mua lại cổ phiếu quỹ trong tháng 3. Ông hoàn tất thương vụ 9,7 tỷ USD thâu tóm mảng hóa chất OxyChem từ Occidental Petroleum. Thậm chí, vị CEO mới còn tự bỏ tiền cá nhân để mua cổ phiếu Berkshire, cam kết dùng toàn bộ lương sau thuế mỗi năm để đầu tư vào tập đoàn.

Bên trong nội bộ, phong cách quản trị của Abel cũng mang đến một luồng gió mới. Nếu Buffett thường chọn cách bao dung, chấp nhận giữ lại các nhà quản lý yếu kém để tránh xung đột, thì Abel lại thể hiện sự khắt khe.

Sống tại Iowa, ông liên tục di chuyển đến các công ty con trên khắp nước Mỹ để trực tiếp giám sát. Các nguồn tin nội bộ cho biết Abel sẵn sàng can thiệp sâu vào vận hành, thay thế lãnh đạo hoặc bán đi những mảng kinh doanh không đạt kỳ vọng.

Đại hội cổ đông diễn ra vào tháng 5 tới đây sẽ là bài kiểm tra lớn đầu tiên của Greg Abel trước giới đầu tư toàn cầu. Những quyết định trong vài tháng qua cho thấy ông không hề có ý định phá bỏ di sản của Warren Buffett.

Thay vào đó, vị CEO 63 tuổi đang định hình một phiên bản Berkshire Hathaway linh hoạt hơn, thực dụng hơn và sẵn sàng tận dụng sức mạnh tài chính khổng lồ để đối mặt với những rủi ro mà hiếm doanh nghiệp nào trên thế giới dám gánh vác.