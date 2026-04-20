Nghịch lý triệu phú Mỹ: Có 1 triệu USD chưa dám nhận giàu, chỉ thấy an toàn

Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khoảng 1/6 hộ gia đình tại quốc gia này đã đạt mốc tài sản 7 chữ số. Số lượng triệu phú đang ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, một nghịch lý đang diễn ra: những người sở hữu khối tài sản khổng lồ này lại không thấy mình giàu.

Trong các cuộc phỏng vấn của tờ Washington Post với những người vừa đạt mốc triệu phú, phần lớn mô tả trạng thái của họ là "ổn định tài chính". Một triệu phú ở California thậm chí thừa nhận, sự thay đổi duy nhất khi có 1 triệu USD là việc thoải mái mua dâu tây hữu cơ mỗi lần đi siêu thị.

Cú lệch pha lớn nhất của tài chính hiện đại

Sự thật là định nghĩa về sự giàu có đang bị lạm phát đẩy lên một tầm cao mới. Theo khảo sát của Ameriprise Financial, hơn 90% triệu phú coi mình thuộc "khoảng giữa xã hội". Cụ thể, 60% cho rằng họ thuộc tầng lớp trung lưu khá, và 31% tự nhận là trung lưu.

Chỉ vỏn vẹn 8% nhà đầu tư có tài sản từ 1 triệu USD trở lên dám tự xem mình là người giàu. Báo cáo của Northwestern Mutual cũng củng cố xu hướng này khi gần 2/3 số triệu phú từ chối dán nhãn "giàu có" cho bản thân.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự suy giảm sức mua. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, 1 triệu USD hiện tại chỉ tương đương khoảng 480.000 USD cách đây 30 năm. Nói cách khác, bạn cần tới 2,1 triệu USD ngày nay để có được mức sống của một triệu phú ba thập kỷ trước.

Đó là lý do khảo sát của Charles Schwab chỉ ra rằng, người Mỹ hiện nay cho rằng cần tới 2,3 triệu USD mới được xem là giàu thực sự. Con số 1 triệu USD giờ đây chỉ là điểm khởi đầu, một "tấm đệm an toàn" chứ không còn mang ý nghĩa đặc quyền hiếm có.

Thu nhập cao không có nghĩa là giàu có

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa thu nhập và tài sản. Chuyên gia Summer Broadhead từ Everthrive Financial Group nhận định, mọi người nghĩ giàu là một con số thu nhập, nhưng thực tế rộng hơn thế rất nhiều.

Giá trị tài sản ròng mới là bức tranh phản ánh sức khỏe tài chính thật sự. Nó được tính bằng tổng tài sản sở hữu trừ đi tổng nợ. Một người có thu nhập cực cao vẫn có thể "nghèo tài sản" nếu gánh khoản nợ khổng lồ.

Ví dụ, một bác sĩ kiếm được 400.000 USD/năm nhưng gánh khoản nợ học phí và vay mua nhà lên tới 800.000 USD sẽ có tài sản ròng rất thấp. Ngược lại, một giáo viên với mức lương khiêm tốn nhưng đã trả hết nợ và đầu tư đều đặn trong 20 năm lại sở hữu khối tài sản ròng vượt trội.

Cảm giác giàu có thực tế nhất đến từ việc sống không nợ nần. Báo cáo của Experian cho thấy tổng nợ tiêu dùng trung bình của người Mỹ lên tới hơn 100.000 USD. Việc kiểm soát nợ không chỉ giúp tăng dòng tiền tự do mà còn giải phóng con người khỏi áp lực tài chính.

Công thức thực sự tạo nên triệu phú

Con đường dẫn tới 1 triệu USD đầu tiên hiếm khi đến từ những "cú trúng lớn". Nó là kết quả của sự lặp lại có kỷ luật. Khảo sát của Ameriprise chỉ ra rằng, chỉ 13% triệu phú coi may mắn là yếu tố chính tạo nên tài sản.

Thay vào đó, 80% khẳng định lập kế hoạch tài chính và đầu tư là chìa khóa quan trọng nhất. Tiếp đó là thu nhập cao (71%) và sống dưới mức khả năng chi tiêu (69%). Tài sản lớn được bồi đắp từ những quyết định nhỏ nhưng nhất quán theo thời gian.

Trường hợp của Marvin Xu, một kỹ sư 27 tuổi là minh chứng rõ nét. Dù có thu nhập 240.000 USD/năm, anh vẫn duy trì lối sống tối giản. Phần lớn tiền kiếm được đều được anh chuyển thẳng vào các danh mục đầu tư chứng khoán để tận dụng sức mạnh của lãi kép.

Thực tế, tiền mặt chỉ chiếm khoảng 4-6% tổng tài sản của các triệu phú. Phần lớn khối tài sản khổng lồ của họ nằm im trong các quỹ hưu trí, cổ phiếu và bất động sản. Theo Zillow, bất động sản vẫn là trụ cột lớn, chiếm khoảng 30% tổng tài sản của giới nhà giàu.

Khi tài sản đã vượt mốc 7 chữ số, ưu tiên của con người cũng đổi chiều. Thay vì mạo hiểm để tăng trưởng nóng, 62% triệu phú tập trung vào việc bảo toàn tài sản và 43% chuẩn bị cho kế hoạch nghỉ hưu.

Sự giàu có, suy cho cùng, không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền để khoe khoang. Nó nằm ở việc bạn sở hữu một căn nhà không còn gánh nặng thế chấp, một tài khoản đầu tư tăng trưởng đều đặn và khả năng đưa ra mọi quyết định trong cuộc sống mà không bị áp lực tiền bạc chi phối.