Nghỉ lễ 2/9, đại gia bán lẻ rộn rịp bung hàng, mở cửa tớ khuya đón khách

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày là dịp để người dân sum họp gia đình, du lịch, vui chơi giải trí.

Tại các siêu thị tại TPHCM những ngày lễ, không khí mua sắm đã rất rộn ràng. Nhiều bà nội trợ bắt đầu mua thực phẩm để nấu bữa cơm gia đình. Các bạn trẻ ưu tiên mua những sản phẩm mang tính gắn kết cộng đồng, thể hiện tình yêu nước trong dịp đại lễ như cờ Tổ quốc như cờ đỏ sao vàng, các đồ trang trí, trang phục họa tiết cờ đỏ sao vàng....

Hầu hết siêu thị lớn nhỏ đặc biệt chú trọng trang trí cửa hàng theo tông màu đỏ, treo các dãy cờ đỏ sao vàng để hòa chung không khí 80 năm giành độc lập.

Ở diễn biến khác, các siêu thị cũng tăng cường hàng hoá, thêm các gian hàng và chất sản phẩm nhiều hơn mọi ngày. Khảo sát của phóng viên báo Dân trí ghi nhận, nhu cầu mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, đặc biệt nhóm sản phẩm cho tiệc gia đình, dã ngoại và du lịch, dự báo tăng mạnh. Nhiều siêu thị trên toàn quốc đã và đang có kế hoạch đón đầu xu hướng tiêu dùng dịp 2/9.

Từ ngày 21/8, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã khai mạc lễ hội đặc sản Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Lãnh đạo Sở Công Thương TP Hà Nội cùng đông đảo người dân thủ đô. Sự kiện được tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhằm quảng bá, tôn vinh 160 sản phẩm đặc sản vùng miền.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing hệ thống MM Mega Market Việt Nam, cho biết đã lên chương trình khuyến mại dịp 80 năm Độc lập diễn ra từ ngày 28/8 đến 10/9, với loạt ưu đãi cho hơn 2.000 sản phẩm. Dự báo sức mua tăng mạnh nên doanh nghiệp chủ động tăng 15% nguồn hàng so với cùng kỳ năm ngoái.

Không khí Lễ 2/9 tại cửa hàng Bách hoá Xanh tại TPHCM (Ảnh: Tú An).

Đại diện siêu thị này cho biết sẽ áp dụng những chương trình khuyến mại mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1 với hàng tiêu dùng nhanh, giảm giá 20-30% với hàng thực phẩm tươi sống.

Saigon Co.op cũng vừa khởi động chương trình khuyến mại và quảng bá hàng Việt lớn nhất trong năm tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc nhân dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tương tự, đại diện AEON Việt Nam thông tin về dự kiến lượng khách đến các trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị sẽ tăng mạnh dịp nghỉ lễ.

Dự kiến, khách tại Hà Nội sẽ tăng 2-3 lần so với ngày thường, còn ở TPHCM tăng khoảng 2 lần. Nhu cầu mua sắm dịp này được dự báo chủ yếu ở nhóm thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn và dịch vụ ăn uống, sản phẩm như cờ Tổ quốc, đồ trang trí, trang phục họa tiết cờ đỏ sao vàng... Giờ mở cửa được điều chỉnh sớm hơn từ 8h, đóng cửa muộn hơn vào dịp nghỉ lễ.

Ở phân khúc nhỏ hơn, bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Vận hành WinCommerce, cho biết hệ thống WinMart, WinMart+ cũng đã tăng dự trữ hàng hóa lên 30-40% so với ngày thường.

Bà Hương nói thêm, từ ngày 26/8, gần 4.200 siêu thị và cửa hàng hệ thống này tại 34 tỉnh thành đã khoác “áo mới” với cảm hứng từ màu cờ Tổ quốc và không gian trưng bày theo chủ đề Quốc khánh. Khách hàng khi ghé thăm đều cảm nhận rõ bầu không khí tự hào, niềm hân hoan của ngày lễ lớn.

Tại Bách hóa Xanh, đại diện cửa hàng nhấn mạnh theo như truyền thống ngày lễ các năm trước, dự kiến nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) có thể ghi nhận mức tăng khoảng 15-20% so với ngày thường. Trong đó, nhóm bia, nước giải khát, bánh kẹo… tăng mạnh hơn, dao động từ 25-35%. Nhóm hàng tươi sống tại các thành phố lớn như TPHCM cũng kỳ vọng tăng nhẹ 2-3%, trong khi tại các tỉnh có thể tăng mạnh hơn, dao động 6-9%.

Trong dịp lễ này, Bách hóa Xanh chia sẻ sẽ duy trì hai kênh bán hàng song song online và offline. Tuy nhiên, kênh offline (tại 2.148 cửa hàng trên toàn quốc) vẫn là ưu tiên chính, đặc biệt khi người tiêu dùng có xu hướng đến trực tiếp để chọn lựa các mặt hàng tươi sống, thực phẩm đông mát tiện lợi trong dịp lễ.