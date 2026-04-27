Nghệ thuật phủ vàng 24K từ Prima Art - Tinh hoa chế tác và giá trị bền vững

Nghệ thuật phủ vàng 24K từ Prima Art

Tại Prima Art, vàng 24K được chuyển hóa thành chất liệu của nghệ thuật. Mỗi tác phẩm nghệ thuật phủ vàng 24K được chế tác hoàn toàn thủ công từ các tấm phủ vàng, cắt tạo hình đến sắp xếp đa lớp để tạo ra chiều sâu sống động.

Quy trình này đòi hỏi sự chính xác, cảm quan thẩm mỹ và kinh nghiệm của người nghệ nhân. Nhờ đó, dòng tranh mỹ nghệ phủ vàng Prima Art không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang tính hoàn thiện cao về bố cục và chiều sâu thị giác, phù hợp cho cả trưng bày lẫn ứng dụng thực tế.

Tấm phủ vàng thuộc tác phẩm Kim Long Thịnh Thế (Ảnh: Prima Art)

Khi vàng trở thành chất liệu nghệ thuật

Không dừng lại ở giá trị vật chất, chất liệu vàng dưới bàn tay nghệ nhân Prima Art trở thành một hình thức biểu đạt có tính ứng dụng cao. Mỗi tác phẩm vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa góp phần hoàn thiện không gian theo hướng sang trọng và có điểm nhấn.

Sự kết hợp giữa tinh thần Á Đông và thẩm mỹ đương đại giúp các thiết kế dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách nội thất, từ không gian nhà ở đến môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Bộ sưu tập Khải Hoàn Phi Mã

Lấy cảm hứng từ khát vọng mở ra một hành trình mới và tinh thần vươn lên hướng tới thành công, Prima Art giới thiệu Bộ sưu tập (BST) Khải Hoàn Phi Mã với hình ảnh tuấn mã - biểu tượng của sự bứt phá, thịnh vượng và một tương lai tươi sáng.

Các tác phẩm thuộc BST Khải Hoàn Phi Mã (Ảnh: Prima Art)

BST Glory Luck

Mang tinh thần tươi mới, BST Glory Luck tái hiện các biểu tượng quen thuộc như nhành mai, túi tiền, con thuyền, ngựa và cây tài lộc qua nghệ thuật phủ vàng 24K.

Các tác phẩm thuộc BST Glory Luck (Ảnh: Prima Art)

Tranh Bát Mã Truy Phong

Lấy cảm hứng từ hình tượng tám chú ngựa phi trên thảo nguyên, BST Bát Mã Truy Phong thể hiện tinh thần bền bỉ, sức mạnh và sự đồng hành trong hành trình phát triển

Tác phẩm Bát Mã Truy Phong (Ảnh: Prima Art)

Ứng dụng trong không gian sống và quà tặng

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, tranh phủ vàng 24K còn giúp nâng tầm không gian sống và làm việc với vai trò là điểm nhấn thị giác. Một tác phẩm được lựa chọn phù hợp có thể mang lại cảm giác hài hòa, sang trọng và có chiều sâu.

Đồng thời, với tính bền vững và ý nghĩa biểu trưng, các dòng tranh mỹ nghệ cũng trở thành lựa chọn quà tặng doanh nghiệp cao cấp. Không chỉ dừng lại ở giá trị trao tặng, những tác phẩm này còn hiện diện lâu dài trong không gian của người nhận, góp phần duy trì kết nối và thể hiện sự trân trọng một cách tinh tế.

Khám phá thêm các dòng tranh phủ vàng 24K tại website của Prima Art: https://primaart.com.vn/