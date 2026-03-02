Ngày 2/3: Hủy nhiều chuyến bay từ Nội Bài, Tân Sơn Nhất đi Trung Đông

Theo thông tin từ văn phòng đại diện của Qatar Airways tại TPHCM, hãng đã xác nhận hủy các chuyến bay khởi hành từ Cảng Hàng không Quốc Tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đi Doha (DOH) trong hai ngày 28/2 và 1/3.

Sang ngày 2/3, hãng tiếp tục hủy chuyến bay QR975, dự kiến cất cánh lúc 8h55 (giờ Hà Nội) từ Tân Sơn Nhất đi Doha theo lịch thường lệ, khiến gần 300 hành khách bị ảnh hưởng.

Tính chung trong giai đoạn từ 28/2 đến 2/3, Qatar Airways đã hủy 9 chuyến bay giữa Việt Nam và Doha, với khoảng 2.257 hành khách bị tác động. Trong số này có 4 chuyến dự kiến khởi hành từ Hà Nội và 5 chuyến từ TPHCM.

Tàu bay của Emirates trong một lần hạ cánh Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Ảnh: Huân Trần).

Do chưa xác định thời điểm không phận Qatar mở cửa trở lại, hãng đã hướng dẫn hành khách tại sân bay trở về nhà và cập nhật thông tin qua website, tổng đài. Đồng thời, Qatar Airways bố trí quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách và triển khai chính sách đổi, hoàn vé theo quy định.

Đối với Emirates Airlines (EK), ngày 2/3 hãng tiếp tục hủy chuyến bay EK395 dự kiến khởi hành lúc 0h25 từ Hà Nội đi Dubai, với khoảng 313 hành khách. Trước đó, trong hai ngày 28/2 và 1/3, hãng đã hủy 3 chuyến từ Tân Sơn Nhất đi Dubai, ảnh hưởng hơn 1.100 hành khách. Riêng tại Hà Nội, chuyến EK395 ngày 1/3 cũng bị hủy, khiến 412 khách bị tác động.

Tại Đà Nẵng, chuyến bay EK371 theo mô hình “fifth freedom” trên hành trình Dubai - Bangkok - Đà Nẵng - Bangkok - Dubai cũng bị hủy ngày 1/3, làm ảnh hưởng 39 hành khách. Fifth freedom là quyền của một hãng hàng không được chở khách hoặc hàng hóa thương mại giữa hai nước khác nhau, miễn là chuyến bay đó nằm trong tuyến nối từ hoặc về nước sở tại của hãng.

Tổng cộng trong ba ngày, khoảng 1.881 hành khách của Emirates tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Hãng cho phép hành khách được đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày hoặc hoàn vé theo chính sách hiện hành.

Một chuyến bay số hiệu EY431 của Etihad Airways dự kiến khởi hành tối 1/3 từ Nội Bài đi Abu Dhabi (UAE) cũng bị hủy vào phút chót, ảnh hưởng 276 hành khách.

Trong khi đó, Turkish Airlines cho biết một số chuyến bay đến/đi từ các điểm như Bahrain, Dammam, Riyadh (Ả rập Xê út), Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria và UAE đã bị hủy. Tuy nhiên, các chuyến bay của hãng tại Hà Nội và TPHCM hiện vẫn khai thác bình thường, chưa ghi nhận tình trạng chậm, hủy do ảnh hưởng từ không phận Trung Đông.

Tàu bay của Qatar và Emirates “mắc kẹt” tại Tân Sơn Nhất, chưa thể quay đầu về sân bay (Ảnh: Huân Trần).

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), tính đến đầu giờ sáng ngày 2/3, tình hình hoạt động hàng không tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bởi các hành động giao tranh quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran những ngày qua.

Hàng loạt các quốc gia trong khu vực đã phải đóng cửa không phận và chưa có thông tin cụ thể về việc mở cửa trở lại. Tại Iran, Israel và Syria, không phận đóng cửa hoàn toàn và dự kiến mở lại sớm nhất vào cuối ngày 3/3, trong khi không phận Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain chưa có mốc thời gian mở cửa trở lại.

Riêng UAE đóng cửa một phần không phận và dự kiến mở lại các vùng ESCAT có hiệu lực đến 19h00 ngày 02/03 trong khi Jordan cũng hạn chế, mở cửa dè dặt không phận và dự kiến theo dõi sát sao từng giờ để mở lại.

Nhiều sân bay quốc tế lớn tại Trung Đông như Dubai, Hamad - Doha đã đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa giữa Iran và Israel những ngày qua.

Cục HKVN nhận định, hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam như Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways đã bị tác động đáng kể.

Tình hình khai thác hàng không của các hãng trong thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến giao tranh quân sự và quyết định mở lại không phận của các nhà chức trách hàng không tại khu vực.

Do đó, Cục HKVN khuyến cáo hành khách kiểm tra cập nhật chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay để tiết kiệm thời gian.