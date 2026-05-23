Ngân hàng Trung ương Mỹ chính thức có "thuyền trưởng" mới

Ngày 22/5 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, chính thức trao quyền điều hành ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới cho cựu Thống đốc Fed trong bối cảnh kinh tế Mỹ đối mặt nhiều biến động.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh mong muốn ông Warsh điều hành Fed theo cách “độc lập tuyệt đối”, đồng thời công khai kỳ vọng lãi suất sẽ sớm giảm mạnh dưới nhiệm kỳ mới.

"Tôi muốn Kevin hoàn toàn độc lập. Đừng nhìn tôi, cũng đừng nhìn ai cả", ông phát biểu.

Sau khi chính thức nhậm chức, ông Kevin Warsh cam kết Fed sẽ theo đuổi song song hai mục tiêu cốt lõi là kiểm soát lạm phát và tối đa hóa việc làm, trên nền tảng minh bạch, độc lập và quyết đoán.

"Khi theo đuổi các mục tiêu đó bằng sự sáng suốt và rõ ràng, độc lập và quyết đoán, lạm phát có thể thấp hơn, tăng trưởng mạnh hơn, thu nhập thực tế của người dân cao hơn, nước Mỹ thịnh vượng hơn và quan trọng không kém là vị thế của Mỹ trên thế giới được củng cố thêm", ông nói.

Tân Chủ tịch Fed cũng cho biết sẽ thúc đẩy cải cách sâu rộng tại ngân hàng Trung ương Mỹ, học hỏi từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, tránh tư duy điều hành cứng nhắc và nâng cao tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động cũng như tính liêm chính của Fed.

Tổng thống Donald Trump dự lễ nhậm chức của Chủ tịch Fed tại Nhà Trắng vào ngày 22/5 (Ảnh: Reuters)

Nhiều chuyên gia đánh giá lễ tuyên thệ lần này phản ánh mức độ can dự của Tổng thống Mỹ vào Fed. Ông Kevin Warsh cũng là Chủ tịch Fed đầu tiên tuyên thệ tại Nhà Trắng kể từ năm 1987.

Đây cũng là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed. Ông từng giữ vai trò Thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011, thời điểm ngân hàng Trung ương Mỹ phối hợp Bộ Tài chính ứng phó cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Sau khi rời Fed, ông làm việc tại Duquesne Family Office của tỷ phú đầu tư Stanley Druckenmiller, đồng thời giảng dạy tại Đại học Stanford và Viện Hoover.

Ông Warsh từng là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, trước khi Tổng thống Mỹ lựa chọn ông Jerome Powell theo đề xuất của cựu Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin.

Dưới thời ông Powell, Fed đã 3 lần cắt giảm lãi suất với tổng mức 0,75%, đồng thời từng nâng lãi suất tổng cộng 4,25% trong giai đoạn ông Joe Biden làm Tổng thống. Nhiệm kỳ của ông cũng chứng kiến lạm phát Mỹ liên tục vượt mục tiêu 2% suốt 5 năm.