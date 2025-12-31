Ngân hàng số Cake by VPBank tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả

Khẳng định vị thế hàng đầu

Với chiến lược "AI-first", khả năng làm chủ hạ tầng công nghệ, tốc độ phát triển sản phẩm vượt trội và tinh thần thấu hiểu khách hàng, Cake đang phục vụ 6,2 triệu khách hàng, xử lý khoảng 1 triệu hồ sơ tín dụng mỗi tháng, dư nợ huy động khách hàng cá nhân tăng trưởng tốt và tích lũy giá trị xử lý giao dịch lên tới 320.000 tỷ đồng.

Cake hiện phục vụ 6,2 triệu khách hàng cá nhân (Ảnh: Gato).

Tổng thu nhập hoạt động của Cake tăng 225% trong 9 tháng đầu năm 2025, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 83%. Riêng quý III, lợi nhuận tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. EBITDA tăng hàng chục lần so với năm 2024.

Cake cũng là một trong những đối tác fintech có tăng trưởng thẻ tín dụng hiệu quả nhất của tổ chức Thẻ Visa Việt Nam, đồng thời được đơn vị này vinh danh với hai giải thưởng Đối tác số dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2025, và thiết kế thẻ Dấu ấn Tự hào Việt Nam 2025 (dành cho dòng thẻ 2in1 - Thẻ Tự Do).

Không chỉ tăng trưởng về số liệu kinh doanh, Cake được đầu tư nền tảng về công nghệ bài bản ngay từ đầu và liên tục củng cố phát triển trong giai đoạn tăng tốc năm 2025. Cake tự xây dựng thành công và làm chủ được core banking và core thẻ quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Cake by VPBank, làm chủ hạ tầng chính là bước đi chiến lược quan trọng để Cake có được niềm tin của khách hàng, đồng thời là tự hào của doanh nghiệp với đội ngũ con người thuần Việt.

The Asian Banker vinh danh Cake là ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025 (Ảnh: Gato).

Cake tự xây dựng, phát triển và ứng dụng thành công hơn 100 mô hình AI cho các giải pháp eKYC, chatbot chăm sóc khách hàng, phê duyệt tín dụng và hỗ trợ thu hồi nợ… Tại Cake, AI được tích hợp xuyên suốt toàn bộ hành trình khách hàng, giúp vận hành mượt mà, tối ưu chi phí và nâng cao năng suất, với hơn 700 “nhân viên AI” hoạt động 24/7, xử lý nhanh và hiệu quả các nhu cầu của người dùng.

Đội ngũ kỹ sư AI của Cake còn chủ động xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt chuyên biệt cho nghiệp vụ tài chính ngân hàng, dựa trên hành vi giao dịch, quy trình vận hành và ngôn ngữ tài chính của người Việt. Thiết kế này giúp AI vừa hiểu đúng ngữ cảnh, vừa đảm bảo an toàn, tuân thủ và khả năng mở rộng ở quy mô lớn. Nhờ đó, LLM của Cake nằm trong top 10 mô hình LLM tiếng Việt fine-tuned trên bảng xếp hạng VLMU và từng giành giải tại Interspeech 2025.

Việc ứng dụng AI toàn trình này đã được chứng minh tính đúng đắn khi hiệu quả kinh doanh ở Cake được cải thiện rõ rệt trên từng nhóm sản phẩm, đồng thời tỷ lệ giữ chân đạt khoảng 80% ở nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên và lên đến 95% ở nhóm sử dụng dịch vụ tài chính.

Hiện tại, hạ tầng công nghệ của Cake không chỉ sẵn sàng cho việc tăng quy mô lên cả trăm triệu người dùng mà đã sẵn sàng cho việc vươn ra thị trường quốc tế trong tương lai gần.

Phát triển để đồng hành cùng khách hàng tốt hơn

Năm 2025 đánh dấu sự nổi trội về mặt công nghệ khi Cake ra mắt tính năng chuyển tiền nhanh AI. Nếu AI chuyển tiền của các ngân hàng khác chỉ có thể nhận diện thông tin trong đoạn văn bản, thì Cake cho phép khách hàng dán cả hình ảnh như ảnh chụp màn hình, hóa đơn… để giảm thao tác nhập liệu và hoàn tất giao dịch nhanh chóng, chính xác, đầy đủ hơn.

Song hành với xu thế thanh toán nhanh, năm 2025, Cake cũng là đơn vị tiên phong hỗ trợ đầy đủ các phương thức thanh toán không chạm phổ biến toàn cầu gồm Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay và thanh toán trực tuyến Click to Pay.

Với bước tiến này, Cake trở thành một trong số rất ít ngân hàng tại Việt Nam tích hợp đầy đủ các phương thức thanh toán không cần thẻ vật lý, phù hợp với đa dạng thiết bị thông minh của người dùng.

Sự kiện ra mắt thẻ Tự Do 2in1 Cake kết hợp cùng Vietnam Post (Ảnh: Gato).

Tháng 8, Cake phối hợp cùng Vietnam Post ra mắt thẻ Tự do 2in1. Điểm đặc biệt của dòng thẻ này là tích hợp chức năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ, cho phép người dùng linh hoạt dòng tiền thanh toán.

Sản phẩm cho thấy hướng đi mới của ngân hàng số trong việc tái thiết trải nghiệm. Khi người dùng ngày càng ưu tiên sự gọn nhẹ và khả năng kiểm soát chi tiêu theo thời gian thực, mô hình “một thẻ - nhiều lựa chọn” giúp đơn giản hóa hành vi tài chính mà vẫn đảm bảo an toàn và linh hoạt.

Cake thu hút khách hàng không chỉ bằng sản phẩm hay tính năng mà còn ở lõi vận hành phía sau, với việc sở hữu hàng loạt tiêu chí khắt khe về bảo mật như sinh trắc học ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2 (cấp độ cao nhất do iBeta bảo chứng), ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin, FIDO2 cho xác thực không mật khẩu…

Những chứng chỉ này trong thực tế chính là hạ tầng của niềm tin số - yếu tố then chốt để khách hàng an tâm gửi gắm tài sản tại một ngân hàng không có quầy giao dịch.

Tăng tốc cho cuộc đua AI Bank khu vực

Năm 2025 là giai đoạn Cake tập trung củng cố nền tảng cho mô hình ngân hàng số ứng dụng AI. Chiến lược này đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, như “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” tại Lễ trao giải Xuất sắc trong lĩnh vực Tài chính Bán lẻ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới (The Asian Banker), cùng các vinh danh từ International Banker, FChoice của CafeF, Better Choice Awards…

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2026, cuộc đua ngân hàng số được dự báo sẽ khốc liệt hơn khi làn sóng tái cơ cấu mở ra thêm nhiều đối thủ mới, với lợi thế không phải tốn nguồn lực phổ cập thị trường.

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng nhanh không còn là lợi thế đủ lớn. Theo CEO Cake Nguyễn Hữu Quang, cuộc chơi đang dịch chuyển sang bài toán hiệu quả, khả năng mở rộng và sức bền của hệ thống. Từ giai đoạn 2026-2027, ngân hàng số này đặt mục tiêu trở thành một trong những AI Bank hoạt động hiệu quả hàng đầu Đông Nam Á trong 3-5 năm tới.

Trong “sân chơi” tài chính - công nghệ, lợi thế phát triển bền vững của nền tảng số không chỉ nằm ở tính năng, mà ở niềm tin được xây bằng dữ liệu, kỷ luật và năng lực vận hành - nơi Cake đang đặt cược cho chặng đường dài hơn và rộng lớn hơn.