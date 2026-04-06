Ngân hàng rủ nhau tăng vốn, nhiều bên hướng đến mốc 100.000 tỷ đồng

Mới nhất, một ngân hàng tư nhân vừa hé lộ mục tiêu tăng vốn với tỷ lệ đến 55%. Cụ thể, VietABank (mã chứng khoán: VAB) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8.164 tỷ đồng lên 12.688 tỷ đồng, thông qua 3 phương án phát hành cổ phiếu.

Phương án 1 là dự kiến phát hành gần 122,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành là 15%, tổng giá trị dự kiến gần 1.225 tỷ đồng.

Phương án 2 là phát hành 20 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2,45% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Phương án 3 là ngân hàng chào bán thêm 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng giá trị dự kiến phát hành là 3.100 tỷ đồng.

Trước đó, loạt kế hoạch tăng vốn cũng được nhiều ngân hàng công bố, từ nhóm Big 4 đến các nhà băng tư nhân đều dồn lực gia cố "bộ đệm vốn" để đón sóng tăng trưởng tín dụng.

Ở khối tư nhân, SHB sắp tăng vốn điều lệ lên mức tối đa 53.442 tỷ đồng; Nam A Bank tăng vốn thêm hơn 5.431 tỷ đồng nâng tổng vốn điều lệ lên mức 22.588 tỷ đồng….

Các "ông lớn" gồm MB, VPBank, VietinBank và Vietcombank đang nhắm tới mốc vốn điều lệ lịch sử 100.000 tỷ đồng.

Cụ thể, MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 27,5%, từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, thông qua 3 cấu phần gồm phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (giá 10.000 đồng/cổ phiếu) và chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Phần vốn tăng thêm khoảng 22.137 tỷ đồng sẽ được ngân hàng này "bơm" trực tiếp vào hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Bám sát ngay sau là VPBank. Với vốn điều lệ hiện đạt 79.339 tỷ đồng, xếp thứ ba toàn ngành, ngân hàng này dự kiến chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 26,04% trong năm nay, từ đó gia nhập nhóm vượt 100.000 tỷ đồng.

Ở khối quốc doanh, cuộc đua cũng không kém phần quyết liệt. VietinBank cho biết sẽ tiếp tục giữ lại lợi nhuận các năm 2023-2024 để phát hành cổ phiếu, qua đó kỳ vọng đưa vốn điều lệ vượt 105.000 tỷ đồng.

Tương tự, Vietcombank đang ráo riết triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ và chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại, nhắm thẳng tới mốc 100.000 tỷ đồng.