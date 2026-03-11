Ngân hàng rao bán khoản nợ hơn 1.300 tỷ đồng của doanh nghiệp xăng dầu

BIDV vừa phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá để xử lý khoản nợ của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương phát sinh tại BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2.

Khoản nợ này được bảo đảm bằng nhiều loại tài sản, gồm một ô tô Toyota Fortuner; cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp; các khoản phải thu cùng hàng tồn kho là xăng dầu.

Tuy nhiên, phía ngân hàng chưa công bố chi tiết về số lượng cũng như giá trị cụ thể của các tài sản này.

Ngoài các tài sản trên, danh mục tài sản bảo đảm còn bao gồm nhà máy sản xuất cùng nhiều quyền sử dụng đất tại các địa phương.

Cụ thể, tài sản gồm có nhà máy sản xuất Dầu khí Đông Phương chuyên chế biến Condensate với công suất 130.000 tấn mỗi năm, đặt tại Cần Thơ.

Bên cạnh đó là quyền sử dụng thửa đất diện tích 11.207,5 m2 tại lô BB1, KCN BMC, TP Cần Thơ - đất khu công nghiệp với hình thức thuê trả tiền một lần, thời hạn thuê đến ngày 24/6/2059.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tài sản thế chấp còn bao gồm nhiều quyền sử dụng đất tại khu vực Bình Chánh, TPHCM. Trong đó có thửa đất diện tích 1.635m2 (gồm 1.439,1m2 đất ở đô thị) và một thửa khác rộng 6.259,6m2, bao gồm 4.074,3m2 đất ở đô thị và 2.185,3m2 đất trồng cây lâu năm.

Danh mục tài sản bảo đảm cũng có các quyền sử dụng đất tại Thái Mỹ, TPHCM với diện tích lần lượt 6.956,5m2 và 11.795,7m2.

Theo thông tin từ ngân hàng, giá khởi điểm để đấu giá khoản nợ được xác định bằng toàn bộ dư nợ gốc, lãi và các khoản phí (nếu có) của doanh nghiệp, tạm tính đến ngày 26/12/2025 là khoảng 1.353 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc ở mức 783,676 tỷ đồng, còn nợ lãi là 569,695 tỷ đồng.

Dầu khí Đông Phương là doanh nghiệp có tiếng ở Cần Thơ, thành lập vào cuối năm 2010. Doanh nghiệp này sản xuất, vận hành kho trung chuyển, hệ thống cửa hàng và kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, dung môi, hóa chất. Nhà máy sản xuất Đông Phương thuộc công ty từng được phê duyệt quy hoạch vào dự án phát triển ngành dầu khí giai đoạn 2015-2025, với công xuất thiết kế 130.000 MT mỗi năm.

Trước đây, doanh nghiệp do ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong đại án Vạn Thịnh Phát. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 850 tỷ đồng.

Không chỉ chây ỳ trong trả nợ ngân hàng, doanh nghiệp này từng bị Cục Thuế Cần Thơ “bêu tên” vì nợ thuế hàng trăm tỷ đồng.