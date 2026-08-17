Ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu, đạt gần 36.000 tỷ đồng trong 1 tháng

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) trong tháng 7, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có 31 đợt phát hành với tổng huy động 41.000 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm ưu thế với nhiều lô quy mô nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng huy động tổng giá trị khoảng 35.600 tỷ đồng trong tháng.

Đứng đầu là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Ngân hàng này có đợt phát hành ra công chúng trị giá 15.000 tỷ đồng vào ngày 31/7. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất được xác định dựa trên bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng của BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank cộng 2 điểm %/năm.

Đứng thứ hai là HDBank với việc huy động hơn 7.100 tỷ đồng trong tháng. Cụ thể, ngân hàng này có tổng cộng 6 đợt phát hành trong tháng 7. Trong đó, đợt phát hành ngày 24/7 quy mô lớn nhất với tổng giá trị 5.306 tỷ đồng, gồm 2.718 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.588 tỷ đồng kỳ hạn 8 năm.

Sacombank cũng phát hành ba lô trái phiếu riêng lẻ vào cuối tháng với tổng giá trị 3.650 tỷ đồng. Các lô đều có kỳ hạn 6 năm và lãi suất chạm mức 10%/năm.

Huy động trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng còn có MB với tổng cộng 3.000 tỷ đồng qua 3 đợt phát hành. Lớn nhất là lô 2.300 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm vào ngày 30/7. BIDV cũng có 3 đợt phát hành trong tháng với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng, trong đó lô lớn nhất đạt 2.000 tỷ đồng. TPBank huy động 1.200 tỷ đồng, VPBank 1.000 tỷ đồng, PVcomBank 1.000 tỷ đồng và Vietcombank 800 tỷ đồng…

Như vậy, ngân hàng đã vượt bất động sản để trở thành nhóm huy động trái phiếu mạnh nhất tháng qua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh huy động vốn tăng cao.

Giao dịch ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo thống kê của Dân trí, các ngân hàng đẩy mạnh kênh trái phiếu và tăng lãi để thu hút vốn. Lãi suất trái phiếu ngân hàng theo đó tăng nóng từ 8% cuối tháng 6, tăng lên 9% trong tháng 7 và đạt 10% ngay đầu tháng 8.

Dưới góc nhìn chuyên gia, nhóm phân tích FiinRatings dự báo quy mô và mặt bằng lãi suất trái phiếu ngân hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đồng thời thể hiện qua kế hoạch chào bán trái phiếu quy mô lớn của nhiều ngân hàng trong nửa cuối năm.

"Nhu cầu vốn của các ngân hàng trong nửa cuối năm nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao, trong khi chênh lệch giữa huy động và tín dụng chưa thể sớm thu hẹp, cộng thêm nhu cầu bổ sung vốn cấp 2 để đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định", chuyên gia FiinRatings nhận định.

Bên cạnh hoạt động phát hành, quy mô mua lại trước hạn tiếp tục ở mức lớn. Tính đến ngày 7/8, VBMA ghi nhận tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn từ đầu năm đạt 180.066 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2025. Ngân hàng chiếm khoảng 87,2% tổng giá trị mua lại, tương đương 157.003 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, khoảng 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn. Nhóm ngân hàng có khoảng 20.756 tỷ đồng đến hạn.