Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo tiến độ lập sàn vàng quốc gia trước 20/12

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 241 ngày 17/12, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn nước rút của năm 2025 và tạo nền tảng cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Công điện khẳng định kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm các nghị quyết, khẩn trương rà soát, đề xuất “điểm mở chính sách”, xử lý dứt điểm các tồn tại, điểm nghẽn và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đơn vị này cần điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là tỷ giá, lãi suất, tín dụng linh hoạt, cân bằng, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, ổn định, phù hợp diễn biến thị trường, bảo đảm thị trường tiền tệ, hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định, lành mạnh, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân và tăng cường thu hút đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, đánh giá và đề xuất việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Song song đó, dòng vốn tín dụng phải được kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên cho các động lực tăng trưởng bền vững như khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các cấu phần mới của thị trường tài chính. Trong đó, trọng tâm là đề xuất cơ chế vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phát triển thị trường trái phiếu xanh, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và xây dựng khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường giám sát tiến độ giải ngân đầu tư công, đặc biệt với các dự án trọng điểm quốc gia và các tuyến cao tốc liên vùng, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025.

Một nội dung mang tính đột phá là việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025, với yêu cầu hoạt động an toàn, hiệu quả, kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phải khẩn trương xây dựng “Cổng một cửa đầu tư quốc gia” và đề xuất các giải pháp khai thác dư địa chính sách tài khóa, trong đó có phát hành trái phiếu cho các dự án trọng điểm, nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến thị trường, cân đối cung - cầu và ổn định giá cả, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực và thực phẩm.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chủ động bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, thiếu xăng dầu hoặc gián đoạn nguồn cung hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống. Bộ Công Thương cũng được giao thúc đẩy ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với Mercosur, Pakistan và các đối tác khác trong năm nay.