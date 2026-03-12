Ngân hàng bầu Hiển muốn tăng 3.370 tỷ đồng vốn, những ai góp tiền?

Theo thông tin được gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) đã thống nhất kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán là 16.850 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 3.370 tỷ đồng.

Danh sách đăng ký tham gia mua cổ phiếu ngân hàng nhà bầu Hiển ghi nhận đến 13 cái tên, gồm các quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ hoạt động trên thị trường vốn.

Đăng ký mua nhiều nhất là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI với 62,5 triệu cổ phiếu, kế đến là Quản lý Quỹ Đầu tư FPT đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu.

Một số nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia, như Vietnam Enterprise Investments Limited dự kiến mua 16 triệu cổ phiếu và Hanoi Investments Holdings Limited đăng ký mua 17,5 triệu cổ phiếu.

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) tại một sự kiện (Ảnh: SHB).

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính khác như Hanwha Life Việt Nam, Quỹ đầu tư HPP, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, KIM Vietnam Growth Equity Fund...

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất đợt phát hành, lượng cổ phiếu do 13 nhà đầu tư nắm giữ dự kiến chiếm khoảng 3,87% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Cùng với đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, ngân hàng nhà bầu Hiển cũng dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.

Ngân hàng sẽ triển khai phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới), giá chào bán dự kiến là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ngân hàng sẽ phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, tương đương với việc tăng vốn điều lệ thêm khoảng 7.500 tỷ đồng, đưa mức vốn điều lệ dự kiến lên 53.442 tỷ đồng sau khi hoàn tất.