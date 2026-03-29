Nga cấm xuất khẩu xăng từ 1/4, giá xăng dầu có bị ảnh hưởng?

Nga cấm xuất khẩu xăng từ 1/4

Chính phủ Nga ngày 27/3 đã công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng bắt đầu từ ngày 1/4, nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước và ổn định giá nhiên liệu giữa lúc thị trường toàn cầu biến động do cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Tây Á đang gây ra những biến động đáng kể đối với giá dầu và các sản phẩm dầu mỏ toàn cầu, mặc dù nhu cầu đối với năng lượng Nga ở nước ngoài vẫn ở mức cao.

Cuộc họp đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra nhằm ngăn chặn giá nhiên liệu trong nước tăng cao hơn mức dự báo.

Bộ Năng lượng Nga báo cáo, tốc độ lọc dầu của nước này vẫn duy trì ổn định so với mức của tháng 3/2025, đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, và các công ty trong ngành có đủ dự trữ xăng cũng như dầu diesel cùng với công suất sử dụng nhà máy lọc dầu ở mức cao để đáp ứng nhu cầu nội bộ.

Sau các cuộc thảo luận này, ông Novak đã chỉ thị cho Bộ Năng lượng soạn thảo một nghị quyết cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4 nhằm ổn định giá cả trong nước và đảm bảo ưu tiên cung cấp cho thị trường địa phương.

Để trấn an thị trường trong nước, Chính phủ Nga khẳng định khối lượng chế biến dầu thô hiện vẫn giữ ở mức tương đương năm 2025, qua đó đảm bảo nguồn cung sản phẩm dầu mỏ ổn định.

Các bồn chứa xăng tại một nhà máy lọc dầu ở Nga (Ảnh: Bloomberg).

Giá xăng dầu liệu có bị ảnh hưởng?

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, xuất khẩu xăng của Nga bình quân vào khoảng 100.000 thùng/ngày - mức khá nhỏ so với tổng khối lượng giao dịch xăng trên toàn cầu nên giá xăng dầu khó tăng sốc vì lý do này.

Dù vậy, lệnh cấm xuất khẩu xăng của Nga có thể gây tác động đáng kể hơn trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đang rất nhạy cảm, khi cuộc chiến với Iran sắp bước sang tháng thứ hai.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của các nước vùng Vịnh - gần như bị tê liệt từ cuối tháng 2, khiến nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Vì vậy, bất kỳ hạn chế mới nào đối với hoạt động thương mại nhiên liệu cũng có thể làm gia tăng sức ép lên các quốc gia nhập khẩu dầu.

Trên thực tế, Nga đã nhiều lần áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu trong nước và ngăn chặn rủi ro thiếu hụt.

Trong năm 2025, nhiều khu vực tại Nga cũng như một số vùng tại Ukraine đã ghi nhận tình trạng khan hiếm xăng. Nguyên nhân chủ yếu là do Ukraine gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng nhà máy lọc dầu của Nga, cộng hưởng với đà tăng nhu cầu sử dụng nhiên liệu theo mùa.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/3 đã ban hành giấy phép có thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia được mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện mắc kẹt trên biển. Động thái này đánh dấu sự nới lỏng tạm thời các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhằm hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu đang tăng vọt sau khi xung đột tại Trung Đông nổ ra.

Động thái nới lỏng cấm vận dầu Nga chỉ là một trong loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp của chính quyền Tổng thống Trump. Ngày 11/3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ tung ra 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.

Động thái này cũng là một phần trong cam kết phối hợp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gồm 32 quốc gia thành viên. Nhóm này dự kiến giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu ra thị trường để đối phó tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu do xung đột tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu Tập đoàn tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho thương mại hàng hải ở Vịnh Ba Tư, đồng thời cho biết Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu thuyền trong khu vực.

Thị trường năng lượng và vận tải toàn cầu đang bị đảo lộn nghiêm trọng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Xung đột đã làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường trung chuyển 20% lượng dầu của thế giới.