NCB bắt tay NAPAS triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR

Theo số liệu từ Cục Thống kê, năm 2025, ngành du lịch ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng với gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20,4% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, việc cung cấp các giải pháp thanh toán nhanh gọn, thuận tiện có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên số, gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tiên phong nắm bắt và nhanh nhạy đáp ứng xu hướng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới VIETQRGlobal, góp phần thúc đẩy chi tiêu và nâng cao trải nghiệm thanh toán không tiền mặt của khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Chỉ với thao tác quét mã QR đơn giản, du khách quốc tế hiện đã có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng quen thuộc tại quốc gia mình để thanh toán dễ dàng tại Việt Nam.

Khách quốc tế có thể quét mã QR để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới đối tác của NCB (Ảnh: NCB).

Trải nghiệm liền mạch, chi tiêu thuận tiện

Với dịch vụ do NCB phối hợp cùng NAPAS triển khai, hiện khách quốc tế từ một số thị trường như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc đã có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc tại nước sở tại để quét mã VietQR của NCB và hoàn tất giao dịch trong vài giây, gỡ bỏ hoàn toàn những bất tiện về đổi ngoại tệ khi đi du lịch hay phải mang theo thẻ vật lý.

Toàn bộ quá trình thanh toán được thực hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng của khách hàng quốc tế, hệ thống tự động xử lý giao dịch, quy đổi tỷ giá và ghi nhận thanh toán tức thời.

Thông tin thanh toán cũng được hiển thị đầy đủ, minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi chi tiêu và tra soát khi cần. Hiện VIETQRGlobal đã được triển khai với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc và đang tiếp tục được mở rộng sang các quốc gia khác như Hàn Quốc, Singapore… nhằm từng bước hoàn thiện và mở rộng hạ tầng thanh toán xuyên biên giới của Việt Nam.

Ưu đãi hấp dẫn cho hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán qua VIETQRGlobal

Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách quốc tế, giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới - VIETQRGlobal do NCB triển khai cùng NAPAS còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các hộ kinh doanh và đơn vị cung ứng dịch vụ.

Việc chấp nhận thanh toán qua VIETQRGlobal giúp các điểm bán mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm du khách nước ngoài có nhu cầu chi tiêu cao, ưu tiên phương thức thanh toán không tiền mặt. Giao dịch được thực hiện nhanh gọn, hạn chế rủi ro tiền giả, tiền lẻ và giảm áp lực quản lý tiền mặt trong giờ cao điểm.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn triển khai, từ nay đến hết ngày 15/4, NCB triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho hộ kinh doanh khi chấp nhận thanh toán qua VIETQRGlobal.

Theo đó, chủ cửa hàng được hoàn tiền tới 500.000 đồng, với mức hoàn 20% giá trị mỗi giao dịch (tối đa 50.000 đồng/giao dịch), áp dụng cho 10 giao dịch đầu tiên tại mỗi điểm bán. Chương trình ưu đãi này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tạo động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, nâng cao năng lực phục vụ và gia tăng doanh thu từ nhóm khách hàng quốc tế.

NCB hoàn tiền tới 500.000 đồng cho hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán qua VIETQRGlobal (Ảnh: NCB).

Đây là bước đi tiếp theo của NCB trong hành trình gỡ bỏ rào cản thanh toán cho du khách quốc tế và góp phần nâng cao năng lực phục vụ của các điểm đến trong bối cảnh du lịch số phát triển mạnh mẽ.

Trước đó, với tầm nhìn “Chuyển đổi từ giao dịch sang trải nghiệm: thanh toán như một lợi thế cạnh tranh quốc gia trong du lịch”, NCB đã trở thành đối tác chiến lược, triển khai giải pháp thanh toán số iziPay (hợp tác cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Tổ chức thẻ Visa) tích hợp trực tiếp trên nền tảng du lịch và dữ liệu quốc gia Visit Vietnam.

Qua đó, cho phép khách hàng dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán ngay trên ứng dụng Visit Vietnam và trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch tại các điểm chấp nhận thanh toán trên khắp Việt Nam.

Trong thời gian tới, NCB cho biết sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp thanh toán theo hướng thuận tiện, an toàn và phù hợp hơn với hành vi tiêu dùng số toàn cầu, qua đó góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch số tại Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng kinh doanh dịch vụ và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng bền vững của ngành du lịch.

Du khách quốc tế có thể quét mã thanh toán thuận tiện tại: Hệ thống công viên giải trí Sun World trên toàn quốc; các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria GastroPub (Phú Quốc), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Capella Hanoi (Hà Nội), Hotel de la Coupole – MGallery (Sa Pa, Lào Cai)…, hay cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Mạng lưới đang tiếp tục mở rộng, mang đến trải nghiệm chi tiêu, nghỉ dưỡng liền mạch, đẳng cấp trên khắp Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn, liên hệ các phòng giao dịch hoặc chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.