Nasdaq tính mở cửa 23 giờ/ngày: Thị trường Mỹ tiến gần giao dịch không ngủ

Sàn chứng khoán Nasdaq vừa công bố kế hoạch kéo dài thời gian giao dịch lên 23 giờ/ngày và 5 ngày/tuần. Giới quan sát cho rằng đây là một bước đi lớn cho thấy thị trường Mỹ đang chuyển mình để bắt kịp nhu cầu đầu tư toàn cầu ngày càng sôi động.

Theo thông báo ngày 23/4, Nasdaq đang chuẩn bị triển khai loạt sản phẩm mới cùng các nâng cấp hệ thống nhằm phục vụ khung giờ giao dịch mở rộng. Nếu được cơ quan quản lý phê duyệt, mô hình này có thể chính thức vận hành từ ngày 6/12.

Cụ thể, thời gian giao dịch dự kiến kéo dài từ 21h hôm trước đến 20h hôm sau, tương đương 23 giờ liên tục mỗi ngày. So với hiện tại, đây là bước mở rộng đáng kể, đưa thị trường tiến gần hơn tới trạng thái vận hành gần như không gián đoạn.

Hiện Nasdaq duy trì 3 phiên riêng biệt gồm phiên sớm (4h-9h30), phiên chính thức (9h30-16h) và phiên muộn (16h-20h). Việc bổ sung phiên giao dịch xuyên đêm sẽ giúp lấp đầy khoảng trống giao dịch hiện tại, tăng tính liền mạch cho thị trường.

Để đáp ứng khối lượng giao dịch dự kiến gia tăng, Nasdaq cho biết sẽ đẩy mạnh các công cụ phân tích dữ liệu và nâng cấp năng lực giám sát toàn hệ thống. Mục tiêu là vừa đảm bảo hiệu suất xử lý, vừa duy trì tính minh bạch và ổn định trong điều kiện thị trường hoạt động gần như liên tục.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian giao dịch cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nền tảng giao dịch, công ty môi giới và cơ quan quản lý nhằm kiểm soát rủi ro trong một “thị trường không ngủ”.

Động thái này cũng phản ánh xu hướng dòng vốn quốc tế đổ mạnh vào chứng khoán Mỹ những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của giao dịch số và làn sóng nhà đầu tư cá nhân. Khi ranh giới múi giờ dần bị xóa nhòa, nhu cầu giao dịch linh hoạt trở thành yếu tố then chốt.

Nếu được triển khai, khung giờ 23 giờ/ngày sẽ giúp nhà đầu tư tại châu Á và châu Âu tiếp cận cổ phiếu Mỹ thuận tiện hơn, không còn bị bó hẹp trong giờ giao dịch truyền thống.