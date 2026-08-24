Nắm tài sản 2,6 tỷ USD, MrBeast vẫn phải vay tiền chi tiêu

Jimmy Donaldson (28 tuổi), nhà sáng tạo nội dung đứng sau kênh MrBeast với 514 triệu người đăng ký và 137,5 tỷ lượt xem, là một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất trong lĩnh vực truyền thông số. Theo các ước tính tài chính, tổng tài sản ròng của Donaldson đạt mức tối thiểu 2,6 tỷ USD nhờ nắm giữ hơn một nửa Beast Industries - công ty mẹ hiện được định giá khoảng 5 tỷ USD.

Jimmy Donaldson, được biết đến với tên MrBeast, đang sở hữu khối tài sản được ước tính lên tới 2,6 tỷ USD và điều hành hệ sinh thái kinh doanh trị giá khoảng 5 tỷ USD (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, chia sẻ trên Wall Street Journal, MrBeast khẳng định con số tỷ USD hào nhoáng đó không đồng nghĩa với việc anh đang sở hữu những cọc tiền mặt khổng lồ. Về mặt kỹ thuật, nếu tách riêng giá trị cổ phần doanh nghiệp, số dư trong tài khoản cá nhân của anh thậm chí còn ít hơn phần lớn người xem bình thường.

"Tôi đang phải đi vay tiền. Đó là mức tiền mặt ít ỏi mà tôi hiện có", Donaldson nói với Wall Street Journal. "Số cổ phần công ty dù lớn đến đâu cũng không thể giúp tôi thanh toán một bữa ăn sáng tại McDonald's".

Thậm chí, trên mạng xã hội X, nhà sáng lập 28 tuổi còn tiết lộ bản thân đang có số dư tài chính cá nhân ở mức âm và phải vay tiền mẹ ruột để trang trải cho đám cưới sắp tới. Trước đó, anh từng cho biết bản thân chỉ giữ chưa đến 1 triệu USD phục vụ nhu cầu chi tiêu riêng.

Cỗ máy đốt tiền tái đầu tư và áp lực dòng tiền doanh nghiệp

Việc một doanh nhân có mức thu nhập ước tính khoảng 85 triệu USD/năm (theo số liệu từ Forbes) nhưng lại rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền mặt bắt nguồn từ chiến lược kinh doanh đặc thù. Thay vì trích lợi nhuận để tích lũy hay tận hưởng cuộc sống xa xỉ, MrBeast lựa chọn dồn toàn bộ nguồn lực để tái đầu tư vào hệ sinh thái nội dung và thương mại.

Toàn bộ dòng tiền từ hợp đồng hàng trăm triệu USD với Amazon cùng doanh thu từ kênh YouTube được anh tái rót vốn gần như lập tức. Donaldson ước tính doanh nghiệp của anh sẽ chi khoảng 250 triệu USD chỉ riêng cho việc sản xuất nội dung trong năm nay.

Song song với hoạt động sáng tạo, MrBeast liên tục mở rộng danh mục đầu tư sang mảng bán lẻ và phần mềm. Hệ sinh thái của anh hiện bao gồm thương hiệu sô-cô-la Feastables, dòng thực phẩm đóng gói Lunchly, chuỗi nhà hàng trực tuyến MrBeast Burger, nền tảng phân tích ViewStats và công ty sản xuất MrBeast LLC.

"Tôi thức dậy và chỉ làm việc. Tôi bận rộn đến mức gần như không còn thời gian để bận tâm về tài khoản ngân hàng cá nhân", Donaldson chia sẻ. Mục tiêu duy nhất của anh là tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất và tối đa hóa quy mô doanh nghiệp.

Khi giới siêu giàu chọn sống đạm bạc để giữ tài sản

Câu chuyện "nghèo tiền mặt" dù sở hữu tài sản định giá lớn không phải là hiện tượng hiếm gặp trong giới sáng lập khởi nghiệp. Ben Francis, nhà sáng lập kiêm CEO thương hiệu thời trang thể thao Gymshark, cũng từng chia sẻ trên chương trình The SuperPower Podcast rằng khối tài sản 1,3 tỷ USD của ông hoàn toàn "nằm trên giấy" qua 70% cổ phần nắm giữ, thay vì một tài khoản chứa đầy tiền mặt.

Theo Francis, giá trị tài sản gắn chặt với sức khỏe doanh nghiệp và có thể tăng gấp đôi hoặc bốc hơi một nửa chỉ sau một báo cáo tài chính hay sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh. Do đó, việc gắn giá trị bản thân với con số tài sản ròng trên giấy tờ là điều không thực tế.

Ở một góc nhìn khác, ngay cả những doanh nhân có tiềm lực tài chính dồi dào cũng chủ động lựa chọn lối sống tối giản. Lucy Guo, đồng sáng lập Scale AI (công ty được định giá hơn 29 tỷ USD) và sở hữu khối tài sản cá nhân 1,3 tỷ USD, vẫn duy trì thói quen đi máy bay thương mại, lái một chiếc Honda Civic cũ, mặc đồ bình dân và săn mã giảm giá đồ ăn.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Fortune, nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới cho rằng việc phô trương đồ hiệu hay xe sang đôi khi chỉ là biểu hiện của sự bất an tài chính. Lời khuyên của cô dành cho việc quản trị tài chính cá nhân là: "Hãy học cách sống như một người bình thường để giữ cho mình luôn giàu có".