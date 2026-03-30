Mỹ nới lỏng phong tỏa, tàu Nga mang 730.000 thùng dầu cập bến Cuba

Theo Reuters và AP, tàu chở dầu mang cờ Nga Anatoly Kolodkin dự kiến cập cảng Matanzas của Cuba trong ngày 30/3. Con tàu xuất phát từ cảng Primorsk, mang theo khoảng 650.000-730.000 thùng dầu thô.

Lô hàng này được xem là "phao cứu sinh" thiết yếu đối với quốc đảo Caribe. Thời gian qua, hạ tầng năng lượng suy yếu đã khiến Cuba phải áp dụng chế độ phân phối xăng nghiêm ngặt và đối mặt với nhiều đợt mất điện trên diện rộng.

Theo chuyên gia Jorge Piñon (Viện Năng lượng Đại học Texas), lượng dầu này dự kiến được xử lý tại các nhà máy lọc dầu ở Havana, Cienfuegos hoặc Santiago, ước tính sản xuất ra khoảng 180.000 thùng diesel.

Dù không quá lớn, lượng nhiên liệu này đủ để duy trì lưới điện và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Cuba trong 9-10 ngày tới, giúp giảm bớt áp lực đè nặng lên các hoạt động dân sinh như y tế hay giao thông công cộng.

Tàu Nga mang theo lượng dầu thô cần thiết đã tiến vào vùng biển Cuba và dự kiến cập cảng trong ngày 30/3 (Ảnh: MSN).

Thị trường linh hoạt khi rào cản được nới lỏng

Sự xuất hiện của chuyến hàng diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu nới lỏng lập trường. Trả lời báo giới trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết không phản đối việc các nước đưa nhiên liệu đến Cuba.

"Nếu một quốc gia muốn gửi dầu vào Cuba lúc này, tôi không có vấn đề gì, dù đó là Nga hay nước nào khác", ông nhấn mạnh. Theo The New York Times, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã "bật đèn xanh", cho phép con tàu tiếp tục hành trình. Ông Trump cũng cho biết ưu tiên hiện tại là người dân cần năng lượng để sưởi ấm, làm mát và phục vụ đời sống cơ bản.

Việc Mỹ để ngỏ tuyến đường cho tàu dầu Nga mang ý nghĩa lớn về mặt kinh tế vĩ mô. Hồi đầu tháng 3, Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với dầu Nga nhằm cải thiện dòng chảy năng lượng toàn cầu và hạ nhiệt áp lực giá cả.

Trước đó, Washington đã chặn gần như toàn bộ nguồn cung đến Cuba, bao gồm năng lượng từ Venezuela hay Mexico. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa này lại gây tác động nặng nề lên nền kinh tế tiêu dùng, đẩy lạm phát nội địa tăng cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa.

Bài toán rủi ro của chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo The Washington Post, việc dùng biện pháp mạnh để chặn tàu có thể gây rủi ro lớn cho thị trường năng lượng vốn đang biến động, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang.

Chuyên gia Brett Erickson nhận định, can thiệp vào chuyến tàu Nga lúc này có thể khiến thị trường năng lượng thêm phần áp lực. Chi phí kinh tế từ một sự cố trực tiếp có thể vượt qua mức mà Washington sẵn sàng chấp nhận ở thời điểm hiện tại.

Dưới góc độ pháp lý thương mại, Mỹ cũng đang thiếu các công cụ tối ưu. Chuyên gia Jeremy Paner từ hãng luật Hughes Hubbard & Reed cho biết, quyền pháp lý để nhanh chóng bắt giữ tài sản ngoài lãnh thổ Mỹ hiện khá hạn chế nếu không có căn cứ vững chắc.

Theo dữ liệu từ TankerTrackers và Kpler, tàu Anatoly Kolodkin đã vượt qua một hành trình dài từ ngày 8/3. Hải quân Hoàng gia Anh từng theo dõi sát sao con tàu cùng tàu hộ tống khi đi qua eo biển Manche, trước khi nó tiếp tục hành trình một mình tiến về vùng biển Caribe.

Sự dịch chuyển nguồn cung này là minh chứng rõ nét cho thấy chuỗi cung ứng luôn tự tìm cách thích nghi. Khi nguồn cung truyền thống từ Venezuela bị gián đoạn, dòng chảy thương mại lập tức xoay trục để lấp đầy khoảng trống nhu cầu, đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế.

Câu chuyện của tàu Anatoly Kolodkin cho thấy bức tranh kinh tế toàn cầu đang chuyển sang một mô hình linh hoạt hơn, nơi sự ổn định vĩ mô và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu đôi khi sẽ định hình lại các quy tắc thương mại cứng nhắc. Như chuyên gia Brett Erickson đã dự báo: "Anatoly sẽ không phải chuyến dầu Nga cuối cùng tới Cuba".