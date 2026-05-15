Mỹ công bố mức thuế sơ bộ với tôm Việt Nam

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ban hành kết luận sơ bộ trong đợt rà soát hành chính lần thứ 20 đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1/2/2024 đến 31/1/2025.

Trong kỳ rà soát này, có 29 doanh nghiệp Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị được hưởng mức thuế suất riêng rẽ và đều được Bộ Thương mại Mỹ chấp thuận. Trong số đó, Bộ Thương mại Mỹ chọn 2 doanh nghiệp làm bị đơn bắt buộc để xem xét chi tiết.

Theo kết luận sơ bộ, mức thuế chống bán phá giá đối với 2 doanh nghiệp này lần lượt là 6,76% và 10,76%. Một doanh nghiệp bị áp mức thuế cao hơn do không cung cấp đầy đủ thông tin về một số hóa chất đầu vào, khiến DOC phải sử dụng dữ liệu bất lợi khi tính toán chi phí.

27 doanh nghiệp còn lại được áp mức thuế suất riêng rẽ 7,56%, tương đương mức bình quân gia quyền của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc.

Nhà máy chế biến tôm (Ảnh: VASEP).

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến hủy rà soát với 8 doanh nghiệp do không phát sinh lô hàng xuất khẩu trong kỳ xem xét. Trong khi đó, 132 doanh nghiệp không đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ tiếp tục chịu mức thuế toàn quốc 25,76%.

Các bên liên quan có thể gửi ý kiến bình luận tới Bộ Thương mại Mỹ trong vòng 21 ngày kể từ ngày thông báo được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ và nộp ý kiến phản biện trong vòng 5 ngày tiếp theo.

Đồng thời, các bên cũng có thể đề nghị tổ chức phiên điều trần trong vòng 30 ngày. Dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành kết luận cuối cùng vào khoảng tháng 11 năm nay.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp liên quan tiếp tục hợp tác đầy đủ với Bộ Thương mại Mỹ trong suốt quá trình rà soát để tránh bị coi là không hợp tác và chịu mức thuế bất lợi.