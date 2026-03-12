Mỹ áp thuế sơ bộ lên thép cốt bê tông Việt, có doanh nghiệp của “vua thép”

Cụ thể, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ trong vụ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, DOC đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Trong đó, tổng số công ty liên kết liên quan đến doanh nghiệp này lên tới 10 đơn vị. Nhiều doanh nghiệp được liệt kê gồm Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hưng Yên…

Theo kết luận sơ bộ được ban hành, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được DOC xác định: Đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết là 121,97%; đối với các doanh nghiệp còn lại của Việt Nam là 130,77%.

Số liệu được công bố cho thấy lượng thép cốt bê tông xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2022, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt hơn 43 tấn, tương đương khoảng 43.000 USD. Tuy nhiên, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 27.700 tấn, với giá trị 16,8 triệu USD; và năm 2024 đạt khoảng 56.400 tấn, tương ứng gần 30 triệu USD.

Bên trong lò luyện thép (Ảnh: IT).

Mức thuế chống bán phá giá sơ bộ mà DOC áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam hiện được đánh giá là khá cao, vượt xa mức thuế áp dụng đối với các quốc gia khác cũng bị điều tra. Cụ thể, mức thuế sơ bộ đối với thép xuất khẩu từ Bulgaria là 52,8%, trong khi Ai Cập dao động từ 34,2% đến 52,7%.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam được khuyến nghị cần tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nhằm giảm thiểu mức thuế trong kết luận cuối cùng.

Theo quy trình điều tra, sau khi ban hành kết luận sơ bộ, DOC có thể tiếp tục gửi các bảng câu hỏi bổ sung, đồng thời tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp Việt Nam để xác minh các thông tin đã cung cấp trong quá trình điều tra.

Theo quy trình điều tra, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ, Bộ Thương mại Mỹ vẫn có thể tiếp tục yêu cầu bổ sung thông tin và tiến hành thẩm tra doanh nghiệp trước khi đưa ra kết luận cuối cùng dự kiến vào tháng 7/2026.