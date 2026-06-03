Mùa World Cup 2026 và sức ép chốt lời: Nhà đầu tư có "rút lui"?

Tâm lý thận trọng, dòng tiền chuyển hướng

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, VN-Index đạt 1.863,49 điểm, tăng 0,51% so với tháng trước. Các nhóm ngành ghi nhận mức tăng gồm năng lượng, dịch vụ tiện ích và tài chính. Trong khi đó, tiêu dùng không thiết yếu, công nghệ thông tin và vật liệu xây dựng giảm điểm.

Giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu trong tháng đạt hơn 24.343 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 1% so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 111.713 tỷ đồng, chiếm gần 11,5% toàn thị trường.

Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng. Riêng trong tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 18.991 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, giá trị bán ròng đã lên tới 62.362 tỷ đồng.

Đánh giá về diễn biến thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết VN-Index duy trì đà tăng tích cực trong nửa đầu tháng 5 và thiết lập đỉnh mới. Tuy nhiên, áp lực chốt lời tại vùng giá cao cùng tâm lý thận trọng của dòng tiền đã khiến thị trường điều chỉnh trong nửa cuối tháng.

Theo công ty này, diễn biến tháng 5 phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước những yếu tố bất định từ bên ngoài. Áp lực lạm phát toàn cầu có dấu hiệu gia tăng trở lại khi giá dầu duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng trong tháng 4 đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Thị trường chứng khoán đối mặt với nhịp điều chỉnh (Ảnh: Hữu Khoa).

Kịch bản thị trường tháng 6

VNDirect đưa ra hai kịch bản đối với thị trường trong tháng 6. Ở kịch bản tích lũy với xác suất 70%, VN-Index có thể tiếp tục dao động tích lũy trong vùng 1.820-1.920 điểm nhằm hấp thụ áp lực chốt lời và tạo nền tảng cho nhịp tăng tiếp theo. Công ty chứng khoán này cho rằng cơ hội bứt phá rõ nét hơn có thể xuất hiện trong quý III nếu dòng vốn ngoại quay trở lại, lạm phát hạ nhiệt và thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện.

Trong kịch bản vượt đỉnh với xác suất 30%, VN-Index có thể sớm vượt vùng đỉnh lịch sử nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, VNDirect cho rằng kịch bản này có thể thiếu sự lan tỏa của dòng tiền, khiến tình trạng chỉ số tăng nhưng nhiều cổ phiếu giảm giá vẫn tiếp diễn.

Về trung và dài hạn, VNDirect tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường nhờ các yếu tố nền tảng như tăng trưởng kinh tế được hỗ trợ bởi chính sách tài khóa mở rộng có chọn lọc, kỳ vọng dòng vốn ngoại quay trở lại khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Trong kịch bản cơ sở, công ty kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.970 điểm vào cuối năm nay.

Dù vậy, trong ngắn hạn, VNDirect nhận định thị trường vẫn có thể đối mặt với các nhịp điều chỉnh và rung lắc do rủi ro lạm phát gia tăng khi giá dầu ở mức cao, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt rõ rệt.

Chứng khoán MBS cũng cho rằng nhịp điều chỉnh kéo dài hai tuần qua diễn ra trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi khi các số liệu kinh tế vĩ mô tháng 5 được công bố cùng với những sự kiện quốc tế như các cuộc họp của ngân hàng trung ương lớn và mùa World Cup chuẩn bị khởi tranh.

Theo MBS, các kỳ World Cup gần đây như năm 2018 và 2022 thường tạo ra hai tác động trái chiều đối với thị trường. Một mặt, thanh khoản có xu hướng suy giảm do sự phân tán chú ý của nhà đầu tư cá nhân. Mặt khác, một số ngành như bán lẻ điện máy, thực phẩm và đồ uống có thể được hưởng lợi nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong mùa bóng đá.

MBS nhận định thị trường vẫn có thể gặp khó khăn trong tuần đầu tháng 6 khi các yếu tố gây áp lực lên nhịp điều chỉnh chưa thay đổi, gồm sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ, áp lực bán ròng từ khối ngoại, xu hướng tăng lãi suất tại một số ngân hàng trung ương châu Á và tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Theo công ty chứng khoán này, thanh khoản thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm. Trong bối cảnh VN-Index đang ở vùng đỉnh, thanh khoản suy giảm mạnh có thể khiến thị trường mở rộng biên độ điều chỉnh để tìm kiếm lực cầu mới. Vùng hỗ trợ đáng chú ý của VN-Index được xác định quanh mốc 1.800 điểm.

Trong khi đó, Chứng khoán SHS đánh giá thị trường bước vào tháng 6 với nhiều áp lực từ các yếu tố rủi ro và bất định như căng thẳng địa chính trị kéo dài, việc tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng, áp lực lạm phát và chi phí đầu vào gia tăng, cùng với tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, SHS cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Đồng thời, quy mô vốn hóa thị trường, nếu không tính nhóm Vingroup, đang ở mức tương đối hợp lý khi xét tới tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, công ty này lưu ý phần lớn các nhóm ngành hiện vẫn trong trạng thái điều chỉnh hoặc tích lũy ở ngắn và trung hạn. Nếu chất lượng thị trường không được cải thiện và VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm, chỉ số có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.750-1.800 điểm.

Nhà đầu tư nên kiên nhẫn

Trong bối cảnh hiện tại, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư duy trì chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi tại các nhịp tăng mạnh. Hoạt động giải ngân có thể được cân nhắc nếu VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.830 điểm, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tích cực, thanh khoản cao và có khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF cũng như nhà đầu tư tổ chức.

MBS cho rằng “thận trọng và kiên nhẫn” là từ khóa của tháng 6. Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần để đưa danh mục về trạng thái an toàn, đồng thời duy trì tỷ trọng tiền mặt cao nhằm sẵn sàng giải ngân khi thị trường điều chỉnh về các vùng giá hấp dẫn.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, vị thế đầu ngành và khả năng hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.