Mua bán vàng miếng không giấy phép từ ngày 9/2 sẽ có thể bị tịch thu

Nghị định số 340/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2. Theo đó hành vi mua, bán vàng miếng không có giấy phép kinh doanh sẽ bị xử phạt từ cảnh cáo đến 400 triệu đồng, đồng thời còn bị tịch thu hết số vàng vi phạm.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với các hành vi gồm mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định pháp luật.

Các hành vi như không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định; vi phạm trách nhiệm khi thay đổi mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa, không công bố khối lượng, hàm lượng theo quy định bị phạt tiền 30-50 triệu đồng.

Người dân giao dịch vàng tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Các hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định pháp luật (trừ trường hợp đặc biệt theo quy định); mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định, trừ các hành vi thuộc lĩnh vực hải quan bị phạt tiền 80-100 triệu đồng.

Hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng giấy phép; kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm bị phạt tiền 200-250 triệu đồng. 250-300 triệu đồng là số tiền phạt đối với hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 300-400 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng cũng có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm; đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu; tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.