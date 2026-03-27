MSR hướng tới lợi nhuận 2.500 tỷ đồng năm 2026

Điều này phản ánh bước chuyển rõ nét sang giai đoạn tăng trưởng mới, trong bối cảnh thị trường vonfram duy trì ở mức cao và nền tảng vận hành được cải thiện.

Nền tảng 2025: Giai đoạn bản lề của sự phục hồi

Sau một giai đoạn nhiều biến động, Masan High-Tech Materials đã khép lại năm 2025 với những tín hiệu cải thiện rõ rệt về hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 7.443 tỷ đồng, trong khi EBITDA đạt 2.175 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước và biên EBITDA cải thiện lên 29%.

Lợi nhuận sau thuế đã quay trở lại mức dương, với quý IV/2025 đạt 222 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo (Ảnh: MSR).

Diễn biến này phản ánh một sự chuyển dịch quan trọng trong nội tại doanh nghiệp. Các sáng kiến tối ưu chi phí, cải thiện hiệu suất vận hành và nâng cao tỷ lệ thu hồi khoáng sản đã bắt đầu mang lại hiệu quả rõ ràng. Trong khi đó, mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, đặc biệt là vonfram, cũng góp phần hỗ trợ biên lợi nhuận.

Năm 2025 không chỉ là một năm phục hồi, mà còn là giai đoạn bản lề khi nền tảng vận hành của MSR được củng cố và cấu trúc tài chính từng bước được cải thiện. Đây là tiền đề để doanh nghiệp bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với vị thế vững chắc hơn.

Kế hoạch 2026: Phản ánh rõ ràng hơn chu kỳ tăng trưởng

Bước sang năm 2026, MSR đặt kế hoạch doanh thu từ 16.000 đến 20.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.700 đến 2.500 tỷ đồng. So với nền doanh thu và lợi nhuận của năm 2025, kế hoạch này cho thấy mức tăng trưởng đáng kể cả về quy mô và hiệu quả.

Kế hoạch mới đã phản ánh rõ hơn bối cảnh thị trường hiện tại, đặc biệt là mặt bằng giá vonfram đang duy trì ở mức cao. Điều này khác với các giả định thận trọng trước đó, khi kế hoạch được xây dựng dựa trên mức giá thấp hơn.

Một mỏ khai thác khoáng sản của Masan nhìn từ trên cao (Ảnh: MSR).

Với đặc thù của ngành khai khoáng, nơi cấu trúc chi phí phần lớn mang tính cố định, sự cải thiện của giá hàng hóa có thể tạo ra hiệu ứng đòn bẩy đáng kể lên lợi nhuận. Khi giá vonfram duy trì ở vùng cao, phần tăng thêm của doanh thu có xu hướng chuyển hóa thành lợi nhuận với tốc độ nhanh hơn, qua đó giúp biên lợi nhuận được mở rộng.

Trong các kịch bản được doanh nghiệp chia sẻ trước đó, nếu giá vonfram (APT) duy trì trên ngưỡng 2.000 USD/mtu, lợi nhuận sau thuế có thể đạt mức cao hơn đáng kể, thậm chí lên tới khoảng 6.500 tỷ đồng.

Dù đây là kịch bản phụ thuộc vào điều kiện thị trường, khoảng biến thiên này cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn hiện hữu khi các yếu tố thị trường tiếp tục thuận lợi.

Đồng bộ chiến lược: Khi tăng trưởng kinh doanh đi cùng mở rộng thị trường vốn

Bên cạnh yếu tố kinh doanh, kế hoạch năm 2026 cũng diễn ra đồng thời với các bước đi chiến lược nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn của doanh nghiệp, bao gồm kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE.

Sự kết hợp này tạo ra một bức tranh đồng bộ hơn. Một mặt, MSR đang bước vào giai đoạn tăng trưởng rõ ràng hơn cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Mặt khác, doanh nghiệp cũng chủ động nâng chuẩn minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận với dòng vốn tổ chức, qua đó tạo điều kiện để những cải thiện trong hoạt động kinh doanh được phản ánh rõ hơn trên thị trường.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials (Ảnh: MSR).

Song song với đó, tác động cũng được lan tỏa ở cấp tập đoàn. Với việc Masan Group sở hữu khoảng 95% lợi ích kinh tế tại Masan High-Tech Materials, sự tăng trưởng về lợi nhuận và dòng tiền của MSR sẽ được hợp nhất gần như toàn bộ vào kết quả kinh doanh của MSN.

Điều này không chỉ góp phần cải thiện lợi nhuận hợp nhất, mà còn hỗ trợ giảm đòn bẩy tài chính và nâng cao chất lượng bảng cân đối kế toán của tập đoàn.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của MSR không chỉ là các chỉ tiêu tài chính, mà còn phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của doanh nghiệp. Khi nền tảng vận hành, chu kỳ thị trường và điều kiện thị trường vốn bắt đầu hội tụ, cách thị trường nhìn nhận MSR cũng có thể thay đổi.

Trên thị trường chứng khoán, những giai đoạn đáng chú ý thường xuất hiện khi một doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với cả nền tảng nội tại và điều kiện bên ngoài cùng thuận lợi.

Với MSR, năm 2026 có thể là thời điểm như vậy, khi triển vọng kinh doanh và khả năng tiếp cận dòng vốn đang cùng lúc mở rộng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển rõ nét hơn trong thời gian tới.