MSR hướng tới đạt lợi nhuận cao nhất trong năm 2026

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của MSR không còn đơn thuần là một doanh nghiệp khai khoáng theo chu kỳ, mà đang dịch chuyển sang mô hình tạo dòng tiền bền vững hơn, với hàm ý định giá khác biệt trong trung và dài hạn.

Từ lợi nhuận bứt phá đến lộ trình giảm đòn bẩy

Quý I đánh dấu bước ngoặt khi MSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 537 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay và đảo chiều rõ rệt so với cùng kỳ. Nền tảng này đang được củng cố bởi diễn biến giá APT thuận lợi và cải thiện hiệu quả vận hành.

Giá vonfram cao nhất trong vòng 12 năm qua (Ảnh: Masan).

Triển vọng tài chính của MSR có thể dự báo theo các kịch bản tương đối rõ ràng. Trong trường hợp thận trọng, với giả định giá APT bình quân khoảng 1.500 USD/mtu, doanh nghiệp vẫn có khả năng tạo ra lợi nhuận và từng bước giảm phần lớn nợ trong vài năm tới.

Theo đó, MSR dự kiến giảm tỷ lệ nợ ròng/EBITDA từ khoảng 3,5 lần xuống còn 1,7 lần trong năm 2026, qua đó tiến gần tới trạng thái tiền mặt ròng (tức lượng tiền mặt lớn hơn tổng nợ vay) vào giai đoạn 2027-2028. Diễn biến này không chỉ củng cố nền tảng tài chính mà còn góp phần gia tăng giá trị cho Tập đoàn Masan, đơn vị hiện nắm giữ hơn 90% lợi ích kinh tế tại MSR.

Trong kịch bản thuận lợi hơn, khi giá APT duy trì quanh mức 2.000 USD/mtu, Ban lãnh đạo cho biết quá trình này có thể được rút ngắn, với khả năng đạt trạng thái tiền mặt ròng ngay trong năm 2027, đồng thời mở ra giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn và tiềm năng chi trả cổ tức.

Như vậy, dù trong kịch bản thận trọng hay thuận lợi, triển vọng thu hẹp nợ vay và củng cố sức khỏe tài chính đã có thể dự báo, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động ngắn hạn của thị trường hàng hóa.

Mỏ khai thác của Masan nhìn từ trên cao (Ảnh: Masan).

Chu kỳ giá mở khóa dòng tiền: Từ cải thiện lợi nhuận đến tái cấu trúc bảng cân đối

Sự cải thiện của MSR không chỉ đến từ yếu tố giá, mà còn từ cấu trúc vận hành đã được tối ưu trong các năm trước. Doanh nghiệp sở hữu chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu, cho phép gia tăng giá trị sản phẩm và kiểm soát chi phí tốt hơn so với các mô hình khai khoáng thuần túy.

Trong bối cảnh giá APT tăng, đặc điểm của ngành khai khoáng cho thấy lợi nhuận có xu hướng tăng nhanh hơn doanh thu, do chi phí cố định được giữ ổn định. Điều này giúp dòng tiền cải thiện nhanh hơn kỳ vọng khi chu kỳ thuận lợi kéo dài.

Theo kế hoạch tài chính năm 2026, Masan High-Tech Materials đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong khoảng 1.700-2.500 tỷ đồng, dựa trên giả định giá APT thận trọng bình quân ở mức 1.164-1.246 USD/mtu.

Trong trường hợp giá APT duy trì ở mặt bằng như hiện tại, doanh nghiệp có khả năng vượt mức kế hoạch này, qua đó mở rộng đáng kể quy mô lợi nhuận và dòng tiền.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo (Ảnh: Masan).

Trên nền tảng đó, MSR đang bước vào giai đoạn ưu tiên củng cố bảng cân đối kế toán, với trọng tâm là giảm nợ, tiết giảm chi phí lãi vay và nâng cao hiệu quả tài chính tổng thể, tạo tiền đề cho việc tích lũy tiền mặt và hướng tới trạng thái tài chính lành mạnh hơn trong các năm tới.

Từ giảm nợ đến cổ tức: Hàm ý tái định giá trong chu kỳ mới

Đối với MSR, lộ trình chuyển đổi tạo dòng tiền đang dần trở nên rõ nét. Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn lợi nhuận tăng mạnh nhờ sự kết hợp giữa chu kỳ giá thuận lợi và cải thiện nội lực vận hành.

Bước sang năm 2027, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình giảm đòn bẩy, thậm chí tiến tới trạng thái không còn nợ trong kịch bản thuận lợi.

Trong giai đoạn 2027-2028, MSR hướng tới việc đạt trạng thái tiền mặt ròng, tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể mở ra khả năng chi trả cổ tức, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tạo giá trị trực tiếp cho cổ đông.

Việc chuyển sang trạng thái tạo tiền và có khả năng hoàn vốn cho cổ đông là yếu tố then chốt đối với nhà đầu tư dài hạn. Trong ngành khai khoáng, không nhiều doanh nghiệp có thể vừa tận dụng chu kỳ để tăng trưởng, vừa nhanh chóng cải thiện bảng cân đối và tiến tới phân phối lợi nhuận.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials (Ảnh: Masan).

Đồng thời, trong bối cảnh toàn cầu ngày càng chú trọng an ninh tài nguyên, AI, bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, vonfram đang dần được nhìn nhận như một tài sản chiến lược. Với vị thế là nhà cung cấp ngoài Trung Quốc quy mô lớn và chuỗi giá trị tích hợp, MSR có cơ sở để được nhìn nhận lại không chỉ như một doanh nghiệp khai khoáng, mà như một nền tảng vật liệu công nghệ cao.

“Năm 2026 có thể là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới của MSR. Ngay cả trong kịch bản thận trọng với giá APT khoảng 1.500 USD/mtu, doanh nghiệp kỳ vọng có thể giảm mạnh nợ trong vòng vài năm. Trong kịch bản thuận lợi hơn, thời điểm xóa nợ có thể đến sớm từ năm 2027, đi kèm khả năng chi trả cổ tức.

Khi lợi nhuận, dòng tiền và bảng cân đối kế toán cùng cải thiện, MSR đang dần hội tụ các yếu tố của một nền tảng tạo tiền có thể được định giá lại trong chu kỳ mới, có khả năng mang lại giá trị dài hạn cho cổ đông”, đại diện MSR khẳng định.