MSB và hành trình 35 năm kiến tạo “Di sản tâm thức” cùng khách hàng

Khi “di sản” được nhìn từ những điều không đo đếm

Với MSB, hành trình 35 năm phát triển không chỉ là câu chuyện của một định chế tài chính trên thị trường ngân hàng Việt Nam, mà còn là hành trình tích lũy những “di sản” vô hình - từ sự tin tưởng của khách hàng, sự đồng hành của đối tác đến những giá trị được bồi đắp qua từng giai đoạn phát triển.

Chính những giá trị đó đã tạo nên một cách tiếp cận khác trong hành trình kỷ niệm 35 năm của ngân hàng. Thay vì chỉ nhìn lại bằng các dấu mốc lịch sử, MSB lựa chọn kể câu chuyện của mình thông qua những trải nghiệm văn hóa - nơi cảm xúc, ký ức và sự kết nối giữa con người với con người trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tri ân.

Hà Anh Tuấn góp mặt trong sự kiện “Di sản tâm thức” của MSB (Ảnh: MSB).

Từ thấu cảm đến đồng hành - triết lý xuyên suốt hành trình 35 năm

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng tiệm cận về sản phẩm và dịch vụ, sự khác biệt không còn nằm hoàn toàn ở những con số hay đặc quyền.

Điều tạo nên dấu ấn bền vững lại đến từ cách một tổ chức thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng.

Với MSB, hành trình đó được xây dựng từ triết lý xuyên suốt: không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, mà còn kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, nơi giá trị vật chất song hành cùng giá trị tinh thần.

Khái niệm “di sản tâm thức” vì thế không chỉ là một thông điệp truyền thông, mà là cách ngân hàng nhìn nhận về khách hàng của mình: mỗi người đều mang trong mình những giá trị tích lũy từ trải nghiệm sống, từ cảm xúc và hành trình trưởng thành.

Sự tiếp nối của một hành trình nghệ thuật

Năm 2025, MSB lần đầu tiên tổ chức chương trình âm nhạc “Tâm thức tinh hoa” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam. Đêm nhạc không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi từng giai điệu dẫn dắt khán giả bước vào “dòng chảy tâm thức” - không gian để mỗi người nhìn lại chính mình và tìm thấy những điểm tựa tinh thần.

“Di sản tâm thức” là sự kiện mở màn chuỗi hoạt động chào mừng 35 năm thành lập MSB (Ảnh: MSB).

Chính trải nghiệm đó đã mở ra một hướng tiếp cận mới cho MSB trong việc kết nối với khách hàng: sử dụng nghệ thuật như một ngôn ngữ để truyền tải những giá trị sâu sắc hơn về cuộc sống và hành trình cá nhân. Tiếp nối tinh thần của mùa đầu tiên, năm nay, MSB giới thiệu sự kiện “Di sản tâm thức”, diễn ra ngày 20/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Mở ra hành trình kỷ niệm 35 năm của MSB, chương trình được xây dựng theo ba chương: Di sản xúc cảm - Tâm thức kết tinh - Tinh hoa vươn tầm, như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt.

Màn song ca vô cùng ăn ý của Văn Mai Hương - Quốc Thiên với ca khúc “Vùng trời bình yên” (Ảnh: MSB).

Ở chương đầu, những giai điệu quen thuộc qua phần thể hiện của Văn Mai Hương và Quốc Thiên khơi gợi ký ức. Tiếp đó, Trung Quân và Lâm Bảo Ngọc mang đến chiều sâu cảm xúc, nơi trải nghiệm dần lắng lại thành giá trị. Ở chương cuối, Quang Hùng MasterD đại diện cho tinh thần mới, nơi “di sản” trở thành động lực để bước tiếp và Hà Anh Tuấn khép lại hành trình cảm xúc bằng những chiêm nghiệm sâu sắc.

Lâm Bảo Ngọc trình diễn bản phối mới "Bên trên tầng lầu" (Ảnh: MSB).

Dòng chảy ấy cũng là cách MSB kể câu chuyện tiếp nối, không chỉ trong một đêm nhạc, mà xuyên suốt hành trình nghệ thuật mà ngân hàng đã theo đuổi: Từ “Tâm thức tinh hoa” mùa đầu tiên đến các chương trình như “Thanh âm tinh hoa”, “Hòa nhịp di sản”.

Trung Quân thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như: “Mưa phi trường”, “Tình nào không như tình đầu - Anh tự do nhưng cô đơn”, “Cô đơn trên sofa”, “Dấu mưa”... (Ảnh: MSB).

Khi âm nhạc trở thành cầu nối giữa thương hiệu và cảm xúc

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian nghệ thuật được dàn dựng như một trải nghiệm đa giác quan. Sân khấu 360 độ kết hợp hệ thống ánh sáng, công nghệ trình diễn và âm nhạc nhằm tạo nên một không gian nơi cảm xúc của khán giả được dẫn dắt theo từng lớp nội dung.

Những giai điệu quen thuộc được khoác lên những bản phối mới, trong khi các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ kể tiếp câu chuyện cảm xúc qua nhiều góc nhìn khác nhau. Ở đó, âm nhạc không chỉ là phần trình diễn, mà trở thành cầu nối tinh tế giữa thương hiệu và khách hàng, nơi những trải nghiệm cá nhân hòa vào một câu chuyện chung.

Phần trình diễn sôi động của Quang Hùng MasterD và vũ đoàn (Ảnh: MSB).

Với MSB, “di sản” không dừng lại ở lịch sử phát triển hay những dấu mốc đã đạt được. Đó còn là những giá trị được hình thành cùng khách hàng - từ sự tin tưởng, đồng hành cho tới những trải nghiệm được chia sẻ qua nhiều năm.

Thông qua “Di sản tâm thức”, câu chuyện ấy được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật - nơi ký ức, cảm xúc và trải nghiệm cùng hòa quyện. Và trong dòng chảy ấy, “di sản” không chỉ là điều thuộc về quá khứ, mà chính là nền tảng để những hành trình mới tiếp tục được mở ra.