MSB mang tới Triển lãm 80 năm Quốc khánh bộ giải pháp cho hộ kinh doanh

Sự kiện được diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 2/9 là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong nước thể hiện vai trò tiên phong, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng.

Không đơn thuần chỉ là chuyển đổi số, MSB đang cho thấy hình ảnh một ngân hàng hiện đại đồng hành và phục vụ khách hàng thông qua loạt dự án số hóa toàn diện. Từ việc nâng cấp hệ sinh thái số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, đến phát triển các sản phẩm tài chính cá nhân hóa… tất cả đều thể hiện quyết tâm của MSB trong hành trình chuyển đổi toàn diện và bền vững.

Trong đó, nổi bật là khoản đầu tư hơn 4,3 triệu USD vào nền tảng Martech – bước đi chiến lược nhằm cá nhân hóa từng trải nghiệm và kết nối sâu sắc hơn với từng khách hàng. Hệ thống này tích hợp các công nghệ hàng đầu như CDP, CMP và CXM, cho phép thu thập, phân tích dữ liệu đa kênh và triển khai các chiến dịch tự động hóa marketing mang đến trải nghiệm liền mạch, cá nhân hóa và kết nối khách hàng.

Tinh thần không ngừng nỗ lực đổi mới và vươn tầm đã giúp MSB phát triển thành công hệ sinh thái số, đồng hành bền bỉ cùng hàng trăm nghìn khách hàng hộ kinh doanh và hướng tới mục tiêu phục vụ 5 triệu hộ kinh doanh toàn quốc – lực lượng quan trọng trong nền kinh tế.

Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó tổng giám đốc MSB - trình bày giải pháp trước Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Tại sự kiện, MSB giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh gồm 4 gói giải pháp chính: MSB Chatbanking – kênh ngân hàng trực tuyến ngay trên nền tảng Zalo; Gói giải pháp quản lý thu – chi (MSB Merchant all-in-one) tích hợp xuất hóa đơn điện tử, giúp Hộ kinh doanh xây dựng nền tảng kinh doanh vững chắc và bền vững; Sinh lời không ngừng – Giải pháp tài chính thông minh tối ưu hóa nguồn vốn, giúp tiền nhàn rỗi được đầu tư hiệu quả, sinh lời cao và Gói giải pháp thiết kế riêng cho từng hộ kinh doanh, trong đó phối hợp với đội ngũ chuyên gia thuế và đối tác phần mềm, giúp hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi mô hình kinh doanh trở thành doanh nghiệp chính thức. Các giải pháp này được MSB phát triển tương ứng với 4 hành trình của khách hàng gồm khởi động, tăng tốc, bứt phá và vươn tầm.

Ông Đào Minh Tú (bìa trái) – Phó thống đốc thường trực NHNN - thăm gian hàng MSB

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm và nhận quà tặng tại gian hàng MSB

Thông qua bộ giải pháp này, MSB kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực quản lý tài chính, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của các Hộ kinh doanh vào nền kinh tế số, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

“Hành trình chuyển đổi số của MSB là một câu chuyện không ngừng nghỉ về sự đổi mới và sáng tạo, nhằm mang đến những giải pháp thiết thực và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Chúng tôi tin rằng, với bộ giải pháp toàn diện này, MSB sẽ tiếp tục cung cấp những giải pháp tài chính dễ hiểu, dễ sử dụng, giúp Hộ kinh doanh hiện thực hóa khát vọng vươn tầm phát triển kinh doanh trong thời đại số”, Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó tổng giám đốc MSB - chia sẻ tại sự kiện.

