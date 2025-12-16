MSB hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho doanh nghiệp các ngành trọng điểm

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế nhưng hiện đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hụt lao động có kỹ năng, sự cạnh tranh gay gắt và đổi mới công nghệ.

Đây vừa là thách thức sống còn, vừa là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi sang sản xuất xanh, phát triển bền vững và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, những thách thức về chu kỳ kinh doanh, nhu cầu vốn đặc thù và áp lực từ sự thay đổi nhanh chóng của thị trường cùng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao cũng là những trở ngại không nhỏ.

Nhận thức rõ thực trạng này, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chủ động triển khai giải pháp tài trợ chuyên biệt cho doanh nghiệp thuộc các ngành trọng điểm như điện và thiết bị hệ thống điện; điện tử viễn thông và công nghệ thông tin; xây dựng, xây dựng thực hiện dự án có vốn Nhà nước; dược phẩm, thiết bị y tế; sản xuất chế tạo gia công kim loại và dệt may da giày…

Giải pháp được xây dựng trên sự thấu hiểu đặc thù ngành, với những ưu đãi vượt trội nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động dòng vốn và nâng cao hiệu quả tài chính.

Nhằm đáp ứng nguồn vốn kịp thời, MSB mang đến hai gói tài trợ tín dụng linh hoạt, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ động lựa chọn để phù hợp với nhu cầu. Với gói tài trợ lên đến 100% không cần tài sản bảo đảm, mỗi doanh nghiệp có thể được cấp tín dụng lên đến 200 tỷ đồng dựa trên hợp đồng đầu ra với đa dạng chủ đầu tư, trong đó hạn mức cho vay ngắn hạn lên tới 100 tỷ đồng.

Đồng thời, dựa trên uy tín, doanh nghiệp có thể vay đến 15 tỷ đồng mà không cần tài sản đảm bảo với quy trình duyệt nhanh chóng chỉ trong 3 ngày.

Với doanh nghiệp có tài sản đảm bảo, MSB triển khai gói tài trợ đến 280% giá trị được bảo đảm bằng tài sản, tạo điều kiện tối ưu về nguồn vốn cho doanh nghiệp, đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng vốn như phát hành bảo lãnh bổ sung vốn, thanh toán lương nhân viên, thấu chi và thẻ tín dụng doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp quy mô lớn, MSB xây dựng cơ chế riêng phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu kinh doanh riêng của mỗi doanh nghiệp.

Ngoài ra, MSB còn miễn phí phát hành bảo lãnh dự thầu và cam kết thu xếp tài chính, hơn nữa mức ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0%. Đặc biệt, quy trình giải ngân, phát hành bảo lãnh chỉ trong 1,5 giờ làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí, nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Về lãi suất, MSB mang đến mức lãi suất cho vay ưu đãi nhằm tiết kiệm chi phí, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp trọng điểm. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng áp dụng ưu đãi tỷ giá hấp dẫn, lên đến 100 điểm so với tỷ giá niêm yết trên thị trường đồng thời hoàn 0,1% số tiền giao dịch thanh toán trong nước và 0,2% giao dịch thanh toán quốc tế (tối đa 2 triệu đồng/tháng cho mỗi khách hàng), qua đó giúp tối ưu chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, MSB còn triển khai chiến lược đồng hành toàn diện cùng doanh nghiệp. Bên cạnh mạng lưới tư vấn chuyên sâu được đào tạo bài bản theo từng ngành, MSB còn đẩy mạnh truyền thông đa kênh để tăng cường hiện diện thương hiệu và giúp doanh nghiệp mở rộng kết nối thị trường.

Đại diện MSB chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng các ngành kinh tế trọng điểm sẽ là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. MSB mong muốn không chỉ là đơn vị cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, mà còn là đối tác chiến lược của doanh nghiệp trong suốt hành trình phát triển vươn tầm”.

Với phương châm “Chủ động dòng vốn - Dẫn đầu tăng trưởng”, MSB khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, mở ra những cơ hội tài chính linh hoạt, phù hợp và hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và quy mô hoạt động trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

Thông tin về các giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp liên hệ hotline 18006260 hoặc xem tại https://www.msb.com.vn/vi/doanh-nghiep/giai-phap-theo-nganh.