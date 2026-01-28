MSB - Cầu nối chiến lược, hỗ trợ thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam

Giải pháp của MSB được xem là đòn bẩy quan trọng, giúp nhà đầu tư nước ngoài giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tại các khu công nghiệp.

Ngày 23/1, tại khách sạn Metropole Hà Nội, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã phối hợp cùng ROX iPark và ROX Key tổ chức hội thảo khách hàng với chủ đề “Giải pháp song hành cho doanh nghiệp FDI”. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài, mở ra một chương mới trong việc hình thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện thông qua mô hình liên kết ba bên: Hạ tầng - Tài chính - Vận hành.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng giám đốc MSB phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: BTC).

Trong bối cảnh môi trường đầu tư ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp FDI không chỉ cần một đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính đơn thuần, mà cần một đối tác chiến lược có khả năng thấu hiểu và giải quyết những điểm nghẽn trong suốt vòng đời dự án.

Tại hội thảo này, MSB đóng vai trò là hạt nhân kết nối, cùng các đối tác hạ tầng như ROX iPark và đơn vị vận hành chuyên nghiệp ROX Key mang đến giải pháp tích hợp giúp đơn giản hóa mọi quy trình cho nhà đầu tư.

Lợi ích kép từ giải pháp tài chính và ưu đãi chuyên biệt của MSB

Tại phiên thảo luận chuyên sâu, bà Nguyễn Thị Phương Hạnh - Giám đốc Quản lý khách hàng doanh nghiệp FDI của MSB đã chia sẻ về những giá trị thực tế mà doanh nghiệp nhận được khi lựa chọn MSB làm người đồng hành. Giá trị lớn nhất nằm ở khả năng làm chủ dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu triển khai.

Cụ thể, MSB cam kết tài trợ tới 85% giá trị tiền thuê đất, với cơ chế giải ngân linh hoạt ngay từ khi doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ (MOU). Điều này giúp các nhà đầu tư nước ngoài rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh - Giám đốc Quản lý khách hàng doanh nghiệp FDI của MSB đang trao đổi cùng doanh nghiệp (Ảnh: MSB).

Bên cạnh nguồn vốn dài hạn, doanh nghiệp còn được hưởng lợi từ các giải pháp vốn lưu động ngắn hạn với hạn mức lên đến 200 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở vốn, giá trị mà doanh nghiệp nhận được từ MSB còn là sự tối ưu chi phí vận hành thông qua việc miễn phí hoàn toàn các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, thanh toán quốc tế và cơ chế hỗ trợ thanh toán tối đa 100% phí khu công nghiệp. Toàn bộ các thủ tục này được MSB xử lý phối hợp nội bộ cùng đối tác hạ tầng, giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa các thủ tục hành chính phức tạp.

Mô hình liên kết - Điểm tựa vững chắc cho hành trình đầu tư bền vững

Trọng tâm lan tỏa giá trị của hội thảo chính là việc hiện thực hóa mô hình liên kết giữa MSB, ROX iPark và ROX Key. Thông qua mô hình này, doanh nghiệp FDI nhận được lợi ích từ sự cộng hưởng của ba đơn vị hàng đầu. Nếu như ROX iPark cung cấp quỹ đất công nghiệp với pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ, thì ROX Key đóng vai trò là “người vận hành” giúp trực tiếp chuyển hóa các lợi thế từ giải pháp tài chính của MSB thành hiệu quả thực tế tại nhà máy thông qua các dịch vụ an ninh, vệ sinh công nghiệp và cung ứng lao động.

Đại diện MSB - ROX iPark - ROX Key trong phiên tọa đàm tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Sự liên kết chặt chẽ này giúp loại bỏ tình trạng dịch vụ rời rạc, giúp doanh nghiệp FDI chỉ cần thông qua một đầu mối duy nhất để được giải quyết mọi nhu cầu từ tài chính đến quản trị rủi ro pháp lý và kỹ thuật.

Tại tọa đàm “Doanh nghiệp FDI trong kỷ nguyên vươn mình” nằm trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã chỉ rõ rằng việc MSB đồng hành cùng các đối tác vận hành giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro tuân thủ các quy định khắt khe tại địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực phức tạp như xử lý môi trường và nước thải. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng quy mô sản xuất và phát triển bền vững trong dài hạn.

“Sự kết hợp giữa năng lực tài chính mạnh mẽ của MSB, hạ tầng sẵn sàng của ROX iPark và kinh nghiệm quản lý dày dặn của ROX Key không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực”, đại diện MSB khẳng định.

Thông tin về các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp, xem tại đây hoặc liên hệ hotline: 18006260.