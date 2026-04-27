Một tuần vàng SJC diễn biến lạ: Người mua có thể lỗ gần 6 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trải qua một tuần biến động mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô chịu tác động bởi loạt tin tức đáng chú ý về căng thẳng Trung Đông, chính sách tiền tệ của Fed…

Trong nước, vàng khép lại tuần giao dịch 20-26/4 với xu hướng giảm trên diện rộng. Với vàng miếng SJC, từ vùng 168,5-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào thời điểm kết phiên giao dịch tuần trước, giá nhanh chóng giảm sâu ngay từ phiên mở cửa và các phiên tiếp theo, sau đó lùi về quanh 166,3-168,8 triệu đồng/lượng vào cuối tuần.

Như vậy, giá bán vàng miếng SJC giảm đến 3,2 triệu đồng/lượng sau một tuần. Nếu tính thêm chênh lệch mua - bán, ước tính người mua vàng từ đầu tuần nếu bán ra hôm nay có thể lỗ tới 5,7 triệu đồng cho mỗi lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở vàng nhẫn, giảm từ mức 168-171,5 triệu đồng/lượng đầu tuần về 165,8-168,3 triệu đồng/lượng khi chốt tuần, tương ứng mức giảm 3,2 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, điểm đáng chú ý là trong một số thời điểm, giá mua vào được điều chỉnh giảm nhanh hơn giá bán ra. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường.

Trên thế giới, giá vàng biến động mạnh, trước khi phục hồi trở lại và chốt tuần ở mức trên 4.700 USD/ounce. Áp lực chủ yếu đến từ việc đồng USD duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ cũng khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn với vàng, góp phần kéo dài nhịp điều chỉnh trong tuần.

Dự báo giá vàng, nguồn tin được dẫn lại bởi Economic Times, nhóm hàng hóa của ngân hàng Morgan Stanley đã hạ mục tiêu giá vàng cho nửa cuối năm 2026 xuống còn 5.200 USD/ounce, so với mức dự báo trước đó là 5.700 USD/ounce.

Động thái điều chỉnh này diễn ra sau đợt bán tháo kéo dài 6 tuần, khiến giá vàng lao dốc gần 25% từ mức đỉnh lịch sử, đồng thời ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Dù giá đã phần nào ổn định trở lại trong các phiên gần đây, các chuyên gia của Morgan Stanley cho rằng đợt suy yếu vừa qua đã làm thay đổi diễn biến của thị trường vàng. Theo họ, đây không còn là biến động ngẫu nhiên mà phản ánh một sự chuyển dịch mang tính nền tảng.

Hiện, giá vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách lớn so với thế giới. Có thời điểm, chênh lệch lên tới gần 19-20 triệu đồng/lượng.