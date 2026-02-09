Một tuần căng thẳng cục bộ, 160.000 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường

Tuần từ ngày 2/2 đến 6/2 là tuần cao điểm cận Tết, lãi suất liên ngân hàng có sự biến động đáng kể. Thống kê tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay tổng cộng 229.790 tỷ đồng với lãi suất 4,5% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá. Cùng thời gian trên, khối lượng đáo hạn lên tới 70.639 tỷ đồng.

Trong khi đó, kênh tín phiếu không ghi nhận giao dịch trong tuần. Do vậy, tổng cộng trong tuần qua NHNN đã bơm ròng 159.151 tỷ đồng.

Về lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm bắt đầu từ mốc 9,12% vào đầu tuần, tăng dần qua các phiên, lên 16,39% trong ngày 3/2 - mức kỷ lục từ trước đến nay, trước khi hạ xuống 8,6% trong phiên 5/2.

Bên cạnh đó, tại phiên 5/2, kỳ hạn một tuần ở mức 8,85%/năm; kỳ hạn 2 tuần ở mức 8,9%/năm và một tháng là 8,28%/năm.

Một tuần căng thẳng lãi cục bộ, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 160.000 tỷ đồng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Căng thẳng thanh khoản tuần qua của hệ thống mang tính cục bộ. Cuối năm thường là thời điểm các ngân hàng thực hiện cơ cấu lại danh mục cho vay, đặc biệt trong bối cảnh thời điểm giáp Tết, khiến thanh khoản hệ thống tạm thời bị thu hẹp.

Chưa kể, một phần thanh khoản hệ thống bị hút về tài khoản của Kho bạc Nhà nước khi các doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần bổ sung bộ đệm dự trữ thanh khoản cho dịp Tết, do đây là thời điểm nhu cầu tiền mặt và chi tiêu của người dân rất lớn.

Nhờ sự can thiệp thông qua hoán đổi ngoại tệ USD/VND, căng thẳng thanh khoản đã giảm áp lực đáng kể. Đối với tỷ giá, dẫn số liệu từ NHNN tại phiên 5/2, nhà điều hành công bố tỷ giá trung tâm tại 25.065 đồng, giảm 38 đồng so với đầu năm 2026.

Trong báo cáo tiền tệ mới công bố, chuyên gia Chứng khoán SHS cho biết trong tháng 1 tỷ giá gần như không có dư địa tăng; những ngày cuối tháng thậm chí giảm và có lúc xuống dưới 26.000 VND/USD.

Theo nhóm phân tích, diễn biến này phù hợp với định hướng kiểm soát tỷ giá; cách triển khai lần này thể hiện ở việc duy trì kênh Swap (Chênh lệch lãi suất USD/VND) theo hướng dương lớn nhằm giữ cho dòng ngoại tệ không bị thất thoát ra ngoài và thêm điều kiện đủ để tận dụng dòng ngoại tệ chủ động vào.