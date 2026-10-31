Một tập đoàn tư nhân Việt Nam chi hơn 774 tỷ đồng xây nhà máy ở nước ngoài

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/9 đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là con số cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Chiều ngược lại, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 9 tháng cũng tăng mạnh lên đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước, số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính). Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 121 dự án mới và thực hiện 32 lượt điều chỉnh vốn.

Theo ghi nhận của Dân trí, thời gian qua, một loạt doanh nghiệp Việt đã đầu tư ra nước ngoài như Vinamilk với nhà máy sữa Angkor tại Campuchia từ năm 2016; Nutifood năm ngoái “bắt tay” cùng ViPlus Dairy (Australia) thành lập liên doanh quốc tế GippsNature với tổng vốn đầu tư hơn 3 triệu USD; Điện Máy Xanh mở chuỗi tại Indonesia. Gần nhất là Tập đoàn FPT đang xây dựng nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI) 200 triệu USD tại Mỹ…

Thông tin mới nhất, TBS Group vừa công bố khoản đầu tư khoảng 30 triệu USD (hơn 774 tỷ đồng) để xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại tỉnh Trung Java (Indonesia). Ký kết được thực hiện trong chuyến đón tiếp ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java (Indonesia) cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 30/10.

TBS Group được biết đến là một tập đoàn tư nhân kín tiếng tại Việt Nam, thành lập từ năm 1989. Từ nền tảng sản xuất công nghiệp (chuyên thiết kế, phát triển sản phẩm cho các thương hiệu lớn như Skechers, Coach, Decathlon…) tập đoàn từng bước mở rộng sang các lĩnh vực mang tính bổ trợ, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa sản xuất, hạ tầng, logistics và dịch vụ. Đây là công ty vận hành chuỗi khách sạn cao cấp Mai House Hotels & Resorts.

Ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch TBS Group (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch TBS Group - chia sẻ: “Thực tế, công ty đã nhiều lần đi khảo sát ở Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia... Nhưng công ty quyết định chọn Indonesia vì quốc gia này có lợi thế dân số đông và là một vùng có diện tích rất lớn, nguồn lao động dồi dào. Kế hoạch đầu tư ở đây là xây dựng tổ hợp sản xuất với khoảng 10.000 lao động".

Đối với sản phẩm giày dép, nhà máy dự kiến công suất khoảng 8-10 triệu đôi giày, giai đoạn đầu khoảng 4-5 triệu đôi, và có thể mở rộng đầu tư thêm các ngành công nghiệp khác.

“Việt Nam đã hội nhập sâu vào toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam muốn trở thành doanh nghiệp toàn cầu không phải chỉ có một nhà máy sản xuất hay kinh doanh ở một quốc gia, mà phải ở nhiều quốc gia; cũng giống như các doanh nghiệp FDI theo xu hướng đầu tư ra thế giới để đi sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Thuấn nhấn mạnh.

Bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (Ảnh: BTC).

Bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO) - bổ sung rằng hơn 40 năm phát triển, ngành công nghiệp da giày đã kết nối được không chỉ về kỹ năng sản xuất mà còn đủ năng lực để đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đến những quốc gia có cơ hội để phát triển mở rộng ngành nghề.