Một người có địa chỉ đăng ký ở khách sạn Sheraton Sài Gòn nợ thuế 159 tỷ

Thuế cơ sở 1 TPHCM vừa công bố danh sách 2.811 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác lên đến hơn 3.501 tỷ đồng, tính đến tháng 3.

Tại danh sách này có khá nhiều cá nhân nợ thuế từ 500 triệu đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là bà Võ Thị Ngọc Phượng (ngụ phường Sài Gòn) nợ trên 158,9 tỷ đồng; ông Lâm Phước Hải (ngụ phường Sài Gòn) nợ 23,2 tỷ đồng.

Hai trường hợp trên cũng là hai cá nhân có khoản nợ lớn nhất và đều có địa chỉ đăng ký là khách sạn 5 sao Sheraton Sài Gòn. Nguồn gốc số nợ thuế này bắt nguồn từ một vụ án buôn lậu xảy ra từ 13 năm trước.

Ghi nhận theo tài liệu điều tra thời quan qua, giai đoạn 2009-2012, Trần Anh Tuấn (biệt danh Tuấn Trần, Việt kiều Mỹ) trực tiếp điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Milano và Gucci đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (địa chỉ 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du, quận 1 cũ). Hai cửa hàng này chuyên bán hàng thời trang cao cấp mang các nhãn hiệu nổi tiếng châu Âu như Gucci, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, YSL, Moschino...

Tuấn sử dụng thủ đoạn khai gian lận xuất xứ hàng hóa để giảm giá trị khai báo, từ đó trốn thuế nhập khẩu. Cuối năm 2012, cơ quan điều tra khám xét 2 cửa hàng Milano và Gucci, thu giữ nhiều hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng không có giấy tờ hợp lệ.

Tuy là chủ và trực tiếp điều hành nhưng Trần Anh Tuấn không đứng tên mà nhờ nhân viên hoặc người quen đứng pháp nhân lập các hộ kinh doanh hoặc công ty để che giấu vai trò thực sự nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý.

Ông Trần Anh Tuấn nhờ Võ Thị Ngọc Phượng đứng tên hộ kinh doanh Milano và Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci, đồng thời nhờ nhiều người khác đại diện pháp luật cho Công ty Gia Phát Thành, Công ty Milanovina, Công ty Nam Đế... để thực hiện nhập khẩu ủy thác.

Vụ án đã được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 4/2015. Tuy không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng những người đứng tên hộ kinh doanh/ công ty của Tuấn rơi vào danh sách nợ thuế lớn trong suốt nhiều năm.

Bà Võ Thị Ngọc Phượng (đứng tên hộ kinh doanh Milano) từ số thuế nợ 44 tỷ đồng trước đó nay đã tăng lên 158,9 tỷ đồng, ông Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci từ số nợ 6,9 tỷ đồng trước đó đã tăng lên 23,2 tỷ đồng. Hai cá nhân này đã bị tạm hoãn xuất cảnh.