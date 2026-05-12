Một ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn dài, mức cao nhất 7,3%/năm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa điều chỉnh tăng 0,1%/năm lãi suất huy động trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6-36 tháng cho cả 3 nhóm tiền gửi: dưới 100 triệu đồng, từ 100-500 triệu đồng và trên 500 triệu đồng.

Sau điều chỉnh, lãi suất trực tuyến dành cho khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng dao động 6,5-7,1%/năm; nhóm từ 100-500 triệu đồng ở mức 6,6-7,2%/năm còn tiền gửi trên 500 triệu đồng được hưởng mức cao nhất tới 7,3%/năm tại kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 và 21 tháng đối với nhóm tiền gửi trên 500 triệu đồng đã chạm mốc 7%/năm.

Trong khi đó, OCB giữ nguyên lãi suất tiết kiệm tại quầy, với mức cao nhất 7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Ngân hàng cũng tiếp tục áp dụng mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm cho khách hàng gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 6 và 12 tháng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thực tế, sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn hồi đầu tháng 4, các ngân hàng cho biết đồng thuận giảm lãi suất để giữ mặt bằng thấp hỗ trợ nền kinh tế. “Cuộc đua” lãi suất ưu đãi của các ngân hàng bớt "nóng" hơn. Nhiều nhà băng sau đó dừng hoặc giảm dần lãi suất ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm.

OCB trước khi điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất cũng đã giảm từ 0,2-0,5%/năm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Lãi suất các ngân hàng ra sao?

Theo biểu lãi suất các ngân hàng công bố ngày 12/5, ở kỳ hạn 1 tháng, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến dao động từ 1,6%/năm tại SCB đến 4,75%/năm tại nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, OCB, PGBank hay VPBank. Nhóm ngân hàng quốc doanh đồng loạt niêm yết mức trần 4,75%/năm cho kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng theo quy định hiện hành.

Tại kỳ hạn 3 tháng, xu hướng tương tự tiếp tục được duy trì khi nhiều ngân hàng niêm yết mức 4,75%/năm. Trong khi đó, SCB vẫn là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm thấp nhất thị trường với 1,9%/năm. Một số ngân hàng tư nhân như Techcombank, SHB hay MB áp dụng mức lãi suất thấp hơn nhóm dẫn đầu, dao động quanh 4,65-4,7%/năm.

Nhân viên ngân hàng kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đẩy lãi suất vượt mốc 6%/năm. MBV hiện dẫn đầu với mức 7,2%/năm, theo sau là ACB với 7,1%/năm. Các ngân hàng như LPBank, PGBank, BVBank, OCB hay nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết phổ biến từ 6,5% đến 6,9%/năm. Trong khi đó, SCB tiếp tục duy trì mức thấp nhất chỉ 2,9%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, MBV tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 7,2%/năm, kế đến là ACB với 7,2%/năm và LPBank, PGBank cùng ở mức 6,9%/năm. Nhóm Big4 gồm Agribank, Vietcombank và VietinBank niêm yết 6,6%/năm, cao hơn BIDV ở mức 5,8%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, mặt bằng lãi suất tăng mạnh hơn, trong đó ACB dẫn đầu với 7,3%/năm, tiếp theo là MBV đạt 7,2%/năm. LPBank, PGBank và VIB cùng niêm yết mức 7%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác dao động quanh 6,3-6,9%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức 6,8%/năm, riêng BIDV thấp hơn ở mức 5,9%/năm.

Ở kỳ hạn dài 18 tháng, mức lãi suất cao nhất thuộc về MBV với 7,2%/năm, tiếp theo là LPBank đạt 7,1%/năm. Nhóm ngân hàng như ACB, OCB, PGBank, Agribank, Vietcombank và VietinBank niêm yết quanh 6,7-6,8%/năm.