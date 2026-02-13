Một ngân hàng Big 4 yêu cầu ngừng xét hồ sơ vay bất động sản doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã chứng khoán: BID) vừa có công văn gửi tới các chi nhánh về việc tạm dừng tiếp cận các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Công văn được ban hành trên cơ sở rà soát dữ liệu dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản đến thời điểm hiện tại và nhu cầu giải ngân tại các chi nhánh.

Văn bản cũng nhằm thực hiện chỉ đạo kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026, không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Ban điều hành ngân hàng đề nghị các chi nhánh tạm dừng trình Trụ sở chính việc tiếp cận mới các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một nhân viên tín dụng tại ngân hàng cho biết động thái này chủ yếu kiểm soát dòng vốn mới chảy vào hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp, thay vì tác động trực tiếp đến các khoản vay đã được giải ngân trước đó. "Cá nhân vẫn có thể vay mua bất động sản bình thường", người này nói.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Thành Đông).

Trong thông báo phát đi hồi tháng 1, Ngân hàng Nhà nước cho biết định hướng tăng trưởng có thể điều chỉnh để phù hợp tình hình thực tế, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng 16%, nhưng thực tế cuối năm con số này lên tới 19,1%, đạt 18,58 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ huy động vốn, có thời điểm tạo sức ép lớn lên thanh khoản hệ thống, đặc biệt vào dịp giáp Tết.

Tại họp báo cuối năm 2025, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết tín dụng năm ngoái tăng cao nhất trong nhiều năm. "Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần báo cáo các cấp về việc này. Hiện tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam lên 146%, cao nhất trong nhóm các nước thu nhập trung bình thấp", ông Quang chia sẻ.

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế phân bổ "room" (hạn mức tăng trưởng) tín dụng cho từng ngân hàng dựa vào kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024, nhân với hệ số áp dụng chung cho các đơn vị.

Nhà điều hành tiền tệ lưu ý các ngân hàng kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và bất động sản nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.