Một ngân hàng Big 4 cho “vua thép” vay nợ hơn 1 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), tính đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt 92.174 tỷ đồng, giảm gần 5% so với quý trước và tương đương khoảng 36% tổng nguồn vốn.

Cơ cấu nợ vay cho thấy khoản vay ngắn hạn chiếm 64.695 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn ở mức 27.479 tỷ đồng. Đáng chú ý, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 đang cho doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long vay tới 1 tỷ USD.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, riêng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), dư nợ vay của Hòa Phát vào cuối năm 2025 đạt khoảng 30.016 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng dư nợ và tăng khoảng 16% so với đầu năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn vay hơn 3.300 tỷ đồng tại VietinBank (chi nhánh Hà Nội) và gần 2.000 tỷ đồng tại HSBC Việt Nam.

Về lãi suất, các khoản vay bằng VND có mức từ 4,2% đến 6,6%/năm, trong khi vay bằng USD dao động từ 3,3% đến 4,2%/năm. Gần 51.200 tỷ đồng vay ngắn hạn đều có tài sản đảm bảo, song chi tiết từng khoản vay không được công bố cụ thể.

Đối với nợ dài hạn, đến cuối tháng 12, lãi suất áp dụng nằm trong khoảng 3,55% đến 7,48%/năm.

Áp lực chi phí tài chính gia tăng đáng kể khi tổng chi phí lãi vay trong năm 2025 lên tới 3.115 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp dừng vốn hóa chi phí lãi vay sau khi dự án Dung Quất 2 đi vào vận hành chính thức, cùng với mặt bằng lãi suất tăng trong năm.

Ngoài ra, việc sử dụng các khoản vay bằng USD trong bối cảnh tỷ giá biến động mạnh khiến tập đoàn ghi nhận lỗ tỷ giá ròng 605 tỷ đồng.

Dù quy mô vay nợ lớn, Hòa Phát vẫn duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đáng kể, đạt khoảng 30.033 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, khoảng 19.484 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và thời gian còn lại dưới 12 tháng, với lãi suất từ 4,1% đến 8,5%/năm; các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn hơn (dưới 3 tháng) có lãi suất từ 3,5% đến 4,75%/năm.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 1.263 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động tiền gửi.