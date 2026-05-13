Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên 8%/năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến ở nhiều kỳ hạn và mức tiền gửi. Theo đó, lãi suất các khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng tăng thêm 0,2-0,6%/năm, trong khi nhóm từ 500 triệu đồng trở lên được tăng tới 1%/năm ở kỳ hạn 12-18 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất trực tuyến cao nhất tại Sacombank lên tới 8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 24-36 tháng. Với nhóm tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất đã vượt 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng.

Trong khi đó, Sacombank giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy, dao động 4,75-7%/năm tùy kỳ hạn và số tiền gửi.

Trước động thái tăng lãi suất của Sacombank, thị trường trong tháng 5 ghi nhận Saigonbank và VPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động, trong khi OCB tăng 0,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Thực tế, sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn hồi đầu tháng 4, các ngân hàng cho biết đồng thuận giảm lãi suất để giữ mặt bằng thấp hỗ trợ nền kinh tế. “Cuộc đua” lãi suất ưu đãi của các ngân hàng bớt "nóng" hơn. Nhiều nhà băng sau đó dừng hoặc giảm dần lãi suất ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 13/5 cho thấy mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất được ghi nhận ở mức 4,75%/năm, áp dụng tại nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, ACB, LPBank, MSB, OCB, PGBank, Sacombank và VPBank. Trong khi đó, SCB niêm yết mức thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến dao động quanh 4,65-4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mức 4,75%/năm, trong khi VPBank giảm xuống 4,63%/năm và SCB vẫn ở mức thấp nhất với 1,9%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất vượt 7%/năm. MBV dẫn đầu với mức 7,2%/năm, tiếp theo là ACB với 7,1%/năm. LPBank, PGBank và Sacombank cùng áp dụng mức từ 6,7-6,9%/năm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết quanh 6,6%/năm và SCB thấp nhất với 2,9%/năm.

Ở kỳ hạn 9 tháng, MBV tiếp tục dẫn đầu với mức 7,2%/năm, ACB đạt 7,2%/năm, còn LPBank và PGBank cùng niêm yết 6,9%/năm. Nhóm Big4 giữ nguyên mức 5,8-6,6%/năm tùy ngân hàng.

Tại kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất tiền gửi cao nhất thuộc về ACB với 7,3%/năm, tiếp đến là MBV với 7,2%/năm và LPBank, PGBank, VIB cùng niêm yết 7%/năm. Agribank, VietinBank và Vietcombank áp dụng mức 6,8%/năm, trong khi SCB tiếp tục thấp nhất với 3,7%/năm.

Ở kỳ hạn 18 tháng, mặt bằng lãi suất dao động trong biên độ rộng, từ 3,9%/năm đến 7,2%/năm. MBV tiếp tục đứng đầu với 7,2%/năm, LPBank đạt 7,1%/năm, trong khi ACB không niêm yết lãi suất ở kỳ hạn này. Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức 6,8%/năm.