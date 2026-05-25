Một ngân hàng bất ngờ tăng 0,6% lãi suất kỳ hạn dài

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) sáng nay giữ nguyên lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng song lãi suất kỳ hạn từ 6-36 tháng tăng mạnh.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới, lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng tăng 0,3 điểm %/năm so với mức lãi suất cũ. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng mới nhất tăng lên 6,4%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng tăng lên 6,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 9-11 tháng tăng thêm 0,4 điểm %/năm, lên 6,6%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi mới nhất dành cho kỳ hạn 12 tháng sau khi tăng thêm 0,3 điểm %/năm lãi suất cho kỳ hạn này.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 13-17 tháng được Nam A Bank đồng loạt niêm yết mới tại 6,7%/năm, tăng 0,4 điểm %/năm so với trước đó.

Lãi suất huy động cao nhất được nhà băng này niêm yết lên đến 6,9%/năm, tăng 0,6 điểm %/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 18-36 tháng.

Nam A Bank niêm yết lãi suất đặc biệt lên đến 8,3%/năm. Điều kiện là khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng với kỳ hạn 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng cũng sẽ được ngân hàng trả lãi suất lên đến 8,1%/năm.

Nam A Bank là một trong số ít các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 5 này. Ngoài Nam A Bank, từ đầu tháng, thị trường mới ghi nhận các ngân hàng Sacombank, Saigonbank, OCB, ACB điều chỉnh lãi suất. Trong đó, Saigonbank giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn, đồng thời tăng lãi suất kỳ hạn 13 tháng lên đến 7,9%/năm. ACB giảm mạnh lãi suất huy động trực tuyến. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại, trong khi OCB tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 1-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động niêm yết ở các ngân hàng, tại kỳ hạn một tháng, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến dao động khá mạnh, từ 1,6%/năm đến 4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm, tương đương nhiều ngân hàng tư nhân như OCB, PGBank, MSB hay Sacombank.

Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất phổ biến dao động quanh 4,65-4,75%/năm. Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, OCB, PGBank, MSB hay NCB cùng niêm yết mức 4,75%/năm. SCB là ngân hàng có lãi suất thấp nhất với 1,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất tăng mạnh, dao động từ 2,9%/năm đến 7,2%/năm. MBV dẫn đầu thị trường với mức 7,2%/năm, theo sau là LPBank và PGBank cùng niêm yết 6,9%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức 6,6%/năm.

Tại kỳ hạn 9 tháng, lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến từ 5,8-6,9%/năm. MBV tiếp tục dẫn đầu với 7,2%/năm, trong khi LPBank và PGBank cùng niêm yết 6,9%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất có sự phân hóa rõ nét. LPBank, PGBank và VIB cùng dẫn đầu với mức 7%/năm, trong khi MBV cao hơn với 7,2%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, Vietcombank và VietinBank niêm yết 6,8%/năm, còn BIDV giữ mức thấp hơn là 5,9%/năm.

Ở kỳ hạn dài 18 tháng, MBV tiếp tục đứng đầu thị trường với lãi suất 7,2%/năm, tiếp theo là LPBank với 7,1%/năm. Nhiều ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank, OCB và Sacombank cùng niêm yết quanh 6,8%/năm. Trong khi đó, SCB vẫn duy trì mức thấp nhất chỉ 3,9%/năm.