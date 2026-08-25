Một nền tảng thương mại điện tử bất ngờ dừng hoạt động

Trong động thái bất ngờ, website của nền tảng bán lẻ OneShop (thuộc One Mount) thông báo đã dừng hoạt động từ đầu tháng 7 vừa qua. Trên fanpage của thương hiệu, các bài đăng mới nhất cũng từ hồi tháng 5. Sau đó, thương hiệu không có cập nhật nội dung mới.

Theo thông báo trên website One Mount, việc đóng cửa OneShop nằm trong quá trình điều chỉnh chiến lược sau 6 năm tham gia số hóa ngành bán lẻ truyền thống. Doanh nghiệp cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ ưu tiên kết nối và phát triển hệ sinh thái tài chính, bất động sản, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và phong cách sống trên nền tảng công nghệ, dữ liệu và AI.

Thay vì tiếp tục vận hành theo mô hình phân phối B2B, One Mount dự kiến sẽ tập trung mở rộng các nền tảng số, từ quản lý chuỗi cung ứng đến các giải pháp dành cho nhóm merchant (các hộ kinh doanh bán lẻ nhỏ, các tạp hóa...), đồng thời tích hợp với các nền tảng B2C để kết nối trực tiếp các chuỗi giá trị tới người tiêu dùng.

Được biết, OneShop chính thức ra mắt ngày 27/10. Như vậy, nền tảng này chỉ hoạt động trong khoảng 8 tháng trước khi dừng lại.

Thông báo từ Website OneShop (Ảnh: Chụp màn hình)

Thời điểm ra mắt, OneShop có tiền thân là VinShop - nền tảng số hóa tạp hóa được triển khai từ năm 2020. Lãnh đạo thương hiệu khi đó cho biết OneShop kế thừa nền tảng VinShop, với thông điệp “đồng hành cùng tiểu thương Việt làm giàu”.

Nền tảng theo đó cho phép các cửa hàng tạp hóa có thể đặt hàng, quản lý doanh thu và dòng tiền, đồng thời tiếp cận các giải pháp tài chính của Techcombank như thanh toán không tiền mặt hay các khoản vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu vốn lưu động. Nền tảng cũng được thiết kế để hỗ trợ nhà phân phối, nhãn hàng xuất hóa đơn trực tiếp tới cửa hàng.

Đáng nói, trước khi đổi tên sang OneShop, tiền thân là VinShop từng có giai đoạn nhân rộng mạnh mẽ. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, nền tảng này đã phục vụ hơn 120.000 cửa hàng, kết nối khoảng 500 thương hiệu và nhà cung cấp, với danh mục khoảng 10.000 sản phẩm trên toàn quốc.

OneShop từng được xác định là một trong ba nền tảng chiến lược của One Mount, cùng với OneU và OneHousing. Trong đó, OneU tập trung vào các dịch vụ phong cách sống trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount, còn OneHousing hướng đến các nhu cầu liên quan đến mua bán, đầu tư và dịch vụ bất động sản.

Trong cuộc chơi nền tảng bán lẻ đầy khốc liệt, trước OneShop có nhiều đơn vị đã sớm rời cuộc chơi.

Đơn cử, Telio - startup thương mại điện tử B2B từng huy động hàng chục triệu USD - đã giải thể vào cuối năm 2024 sau giai đoạn gặp khó khăn về nguồn vốn. Hay Kilo, nền tảng kết nối tiểu thương với các nhà bán buôn, cũng đã dừng hoạt động tại Việt Nam từ cuối năm 2023.