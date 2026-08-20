Một doanh nghiệp lên tiếng việc bị "gán ghép hình ảnh" vụ tố hiếp dâm ở Phú Thọ

Ngày 19/8, Tập đoàn Phú Cường đã phát đi thông cáo liên quan đến các thông tin đang lan truyền trên không gian mạng, có nội dung gán ghép hình ảnh cá nhân là người thân của lãnh đạo tập đoàn với một vụ án vừa bị khởi tố tại tỉnh Phú Thọ.

Tập đoàn Phú Cường khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Cá nhân bị sử dụng hình ảnh không phải là người trong vụ án, không liên quan đến vụ án và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào được đề cập.

Việc sử dụng trái phép hình ảnh này gây hiểu sai nghiêm trọng về danh tính, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín cá nhân, gia đình họ cũng như hình ảnh của tập đoàn này.

Trước sự việc này, Tập đoàn Phú Cường đề nghị các tổ chức, cá nhân... trang thông tin điện tử gỡ bỏ ngay các nội dung, hình ảnh sai sự thật; đồng thời ngừng chia sẻ, phát tán hình ảnh của cá nhân không liên quan.

Doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương bảo toàn chứng cứ, xác minh nguồn phát tán và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm, sẵn sàng áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình và tập đoàn.

Như báo Dân trí đã đưa tin trước đó, ngày 19/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) về tội hiếp dâm.

Trước đó, ngày 21/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T. (24 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chị T. tố giác anh Nguyễn Minh Hiếu có hành vi giao cấu trái ý muốn với mình vào ngày 5/7 tại căn hộ SK125 thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy (thôn 5, xã Thanh Thủy, Phú Thọ).

Khu vực khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, thôn 5, xã Thanh Thủy, Phú Thọ (Ảnh: Khách sạn).

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, mặc dù cách thời điểm xảy ra hơn 10 ngày nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc quyết liệt, làm việc với bị hại, những người biết việc cùng đối tượng liên quan.

Đến ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu đúng bản chất vụ án, không tin theo các thông tin thất thiệt gây mất an ninh trật tự”, thông báo của Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.