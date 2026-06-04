Một doanh nghiệp chạm mốc khai thác 255 triệu tấn dầu ngoài khơi Việt Nam

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa cho biết vào lúc 3h30 ngày 4/6, đơn vị này đã chính thức cán mốc khai thác 255 triệu tấn dầu từ Lô 09-1.

Trước đó, vào tháng 8/2012 và tháng 6/2024, Vietsovpetro đã cán mốc khai thác được ở 200 và 250 triệu tấn dầu thô. Theo đơn vị, đây là cột mốc đáng chú ý sau gần 40 năm kể từ ngày 26/6/1986, thời điểm liên doanh khai thác tấn dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ, mở ra giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Trong những năm đầu, hoạt động sản xuất đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, công nghệ và kinh nghiệm khai thác biển.

Thành lập năm 1981, Vietsovpetro là một trong những đơn vị chủ lực trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. Trải qua 45 năm, Vietsovpetro ghi nhận nhiều kết quả về nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, trong đó có việc phát hiện và khai thác dầu trong tầng đá móng mỏ Bạch Hổ, một dấu mốc quan trọng đối với ngành dầu khí trong nước.

Trong quá trình hoạt động, liên doanh đã khoan hơn 650 giếng thăm dò và khai thác dầu khí với tổng chiều dài trên 2.500km, phát hiện 9 mỏ dầu khí có giá trị thương mại cùng nhiều cấu tạo triển vọng.

Giàn khai thác MSP-1, mỏ Bạch Hổ (Ảnh: Petrotimes).

Trong đó, đặc biệt đã phát hiện mỏ Bạch Hổ có trữ lượng lớn với đa số dầu tập trung ở tầng đá móng granite, một hiện tượng địa chất rất hiếm gặp trên thế giới.

Tại Lô 09-1, Vietsovpetro đã phát triển và khai thác các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng - Đồi Mồi. Đơn vị đã khoan hơn 450 giếng dầu khí, xây dựng trên 60 công trình biển phục vụ khai thác, thu gom và vận chuyển dầu khí.

Ngoài Lô 09-1, đơn vị đã tham gia phát hiện, phát triển và đưa vào khai thác mỏ khí Thiên Ưng tại Lô 04-3 từ cuối năm 2016 và mỏ Cá Tầm tại Lô 09-3/12 từ đầu năm 2019.

Lũy kế đến nay, Vietsovpetro đã khai thác hơn 250 triệu tấn dầu thô, thu gom và vận chuyển về bờ trên 38 tỷ m3 khí. Tổng doanh thu từ dầu khí đạt hơn 89 tỷ USD, trong khi số nộp ngân sách nhà nước đạt trên 59,3 tỷ USD.

Trong giai đoạn hiện nay, đơn vị này tập trung thăm dò các khu vực tiềm năng, nâng cao hệ số thu hồi dầu tại các mỏ đang khai thác và nghiên cứu mở rộng hoạt động sang các lô mới nhằm bổ sung trữ lượng, duy trì sản lượng khai thác.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi, đơn vị này cũng tham gia cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, năng lượng và nghiên cứu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi.

Trong quý I, Vietsovpetro khai thác khoảng 770.000 tấn dầu/condensate và hơn 10 triệu m3 khí thiên nhiên, đồng thời đưa về bờ trên 210 triệu m3 khí.