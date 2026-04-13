Một công ty làm hội chợ quảng cáo sắp chia tiền, tỷ lệ cao ngất ngưởng

Thống kê tuần giao dịch từ ngày 13/4 đến 17/4, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán chốt quyền trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Trong đó, tỷ lệ cao nhất tới 130%, là một công ty trong mảng quảng cáo hội chợ.

Cụ thể, Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (mã chứng khoán: VNX) đã chốt chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ lên đến 130%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 13.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/4, ngày dự chi trả vào 4/5.

Với hơn 3,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty này chi trả dự kiến là gần 42 tỷ đồng. Mức chia cổ tức này đã được kỳ họp cổ đông 2026 thông qua. Con số năm nay gấp hơn 2 lần so với kế hoạch 60% từng đưa ra kỳ họp cổ đông năm 2025.

Dù vậy, đây chưa phải là mức cổ tức cao nhất mà công ty từng chi trả. Năm 2023, mức cổ tức bằng tiền lên tới 150%.

Cũng chia tiền tỷ lệ cao là Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) với tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Công ty theo đó sẽ trích hơn 735 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/4, ngày thanh toán là 28/4.

Đây là cổ tức đợt 3/2025 của công ty. Trước đó, Đường Quảng Ngãi đã tạm ứng 2 đợt cổ tức với tỷ lệ 10% mỗi đợt. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2025 là 40%.

Bên cạnh các doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, tuần tới cũng ghi nhận một trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 6% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17-4, với số lượng phát hành dự kiến hơn 51,3 triệu cổ phiếu.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) cũng vừa thông báo ngày 24/4 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Doanh nghiệp kim hoàn này dự kiến phát hành 170,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sau phát hành của PNJ sẽ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên 5.119 tỷ đồng.