Một chuỗi trà sữa có mặt tại Việt Nam được định giá 2 tỷ USD?

Chuỗi trà sữa Gong Cha đang được nhiều quỹ đầu tư lớn quan tâm mua lại, trong đó có quỹ đầu tư Bain Capital và General Atlantic, theo 2 nguồn tin của Reuters.

TA Associates là một quỹ đầu tư chuyên tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng và đã bắt đầu đầu tư vào Gong Cha từ năm 2019. Chủ sở hữu của chuỗi trà sữa này kỳ vọng thương vụ có thể đạt giá trị khoảng 2 tỷ USD (khoảng hơn 50.000 tỷ đồng).

TA Associates đã làm việc với JPMorgan về thương vụ và dự kiến sẽ nhận các hồ sơ chính thức vào giữa tháng 6. Theo nguồn tin, Gong Cha hiện đạt hơn 70 triệu USD (khoảng hơn 1.800 tỷ đồng) lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) mỗi năm.

Với mức định giá 2 tỷ USD, doanh nghiệp sẽ được định giá gần gấp 30 lần lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có xu hướng muốn đưa ra định giá chuỗi trà sữa này thấp hơn.

Quỹ TA Associates hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này. Trong khi đó, đại diện của Gong Cha, Bain Capital, General Atlantic và JPMorgan đều từ chối bình luận.

Nhân viên một cửa hàng trà sữa Gong Cha (Ảnh: Bloomberg).

Thành lập tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2006, Gong Cha hiện có gần 2.200 cửa hàng tại 32 thị trường trên thế giới, gồm cả cửa hàng trực tiếp và nhượng quyền.

Thương hiệu này kinh doanh trà sữa, trà trái cây và nhiều loại đồ uống lạnh tại châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Gong Cha gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 10/2014 thông qua Công ty TNHH Golden Trust - đơn vị nhận nhượng quyền độc quyền thương hiệu này tại Việt Nam. Cửa hàng tập trung chủ yếu Hà Nội, TPHCM...